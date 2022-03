‘Nothing werkt aan smartphone, aankondiging is volgende maand’

Nothing, het bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei, werkt aan een smartphone. Mogelijk krijgen we het toestel al volgende maand te zien, zo stelt een gerucht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Nothing-smartphone in de maak’

Je kent Nothing misschien van de ear (1)-oordopjes, die opvallen door het transparante ontwerp en lage prijs van 99 euro. Het bedrijf, dat in 2020 is opgericht door oud-OnePlus-topman Carl Pei, werkt ook aan andere producten. Sterker nog: de fabrikant zou van plan zijn om binnenkort een smartphone aan te kondigen.

De Nothing ear (1)-oordopjes

Dat meldt TechCrunch op basis van een bron dichtbij Nothing. Carl Pei zou – achter de schermen – een prototype van het toestel tijdens het Mobile World Congress hebben getoond. Deze technologiebeurs vond onlangs plaats in Barcelona. TechCrunch zou ook een foto hebben ingezien van Pei met een directeur van Qualcomm. Pei hintte overigens al eerder naar de komst van een Nothing-smartphone.

Helaas weten we nog heel weinig over de Nothing-smartphone. Als we het gerucht mogen geloven, kiest Nothing ervoor om het design van de ear (1)-oordopjes deels te gebruiken bij de telefoon. Dit zou betekenen dat het transparante ook terugkomt bij dit apparaat. De aankondiging zou volgende maand plaatsvinden, maar details ontbreken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ear (1)-oordopjes

Het eerste product van Nothing, de ear (1), hebben dus een uniek, transparant design. Hierdoor zie je de losse onderdeeltjes zitten, zoals de batterij en magneten. Ook bijzonder is dat de Nothing ear (1) actieve ruisonderdrukking bieden, maar slechts 99 euro kosten. Het bedrijf lijkt daarmee een beetje de strategie van OnePlus te volgen: veel voor weinig bieden.

De ear (1)zijn ook in Nederland te koop en kregen onlangs Google Assistent-ondersteuning. Hierdoor kun je aan het slimme hulpje vragen om een specifiek nummer of album af te spelen. Meer weten? Lees ook onze vergelijking tussen de Nothing ear (1) en OnePlus Buds Pro. Op zustersite iPhoned is een review van de Nothing ear (1) te vinden.