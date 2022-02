Spannend: Carl Pei hint naar eerste Nothing-smartphone

Carl Pei, oprichter van OnePlus en Nothing, hint op Twitter naar de komst van een Nothing-smartphone.

Tweet van Carl Pei: “Back on Android”

Carl Pei creëerde in 2021 enorme hype rondom de Nothing Ear (1). Dit zijn draadloze oortjes met actieve ruisonderdrukking en een flitsend ontwerp. De oortjes kwamen op de markt voor een relatief lage prijs en reviewers waren erg enthousiast. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en nu hint Carl Pei naar een Nothing-smartphone.

De ceo van het merk twitterde de korte zin “Back on Android”, waarna hij in de reacties plaatste dat Android 12 een prettig besturingssysteem is. De Nothing-smartphone draait dus hoogstwaarschijnlijk op Android 12. Androids officiële Twitter-account reageerde vervolgens met de zin: “We’ve got a lot to catch up on, Carl.”

En daar houdt het nog niet op. Ook chipmaker Qualcomm reageerde in de thread, met een plaatje van drie personen die elkaar de handen schudden. We kunnen dan ook met zekerheid zeggen dat de Nothing-smartphone op een Snapdragon-chip draait.

Soortgelijke strategie als het oude OnePlus

Nothing is een jong merk dat nog maar één product verkoopt: de eerdergenoemde Nothing ear (1). Het merk is populair onder de tech-community. Dat is ook niet zo gek, want oprichter Car Pei weet als geen ander hoe je hype creëert. Pei is het brein achter het succesvolle OnePlus – waar hij inmiddels niet meer werkt.

Toen de OnePlus One – de allereerste OnePlus-smartphone – uitkwam, had men een speciale ‘invite’ nodig om het toestel in handen te krijgen. Vanwege steengoede marketing en een agressieve prijs-kwaliteitverhouding werd de OnePlus One al snel een van de meest begeerde smartphones van dat moment. En als je er eentje had, dan was je heel speciaal: er was immers een beperkt aantal toestellen. Vanwege de invite-constructie kon je ook niet zomaar even naar de winkel lopen om er eentje te halen.

Nothing lijkt enigszins dezelfde marketingstrategie te volgen als het oude OnePlus, minus de invites. Het is echter te vroeg om te zeggen of je voor de Nothing-smartphone wél een invite nodig hebt.

