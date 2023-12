Opinie: NPO Start-kijkers verdienen beter dan deze nieuwe app

De NPO Start-app is compleet vernieuwd. Het is mooi dat de app deze aandacht krijgt, maar het resultaat is bedroevend.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ik ben groot liefhebber van de NPO. Er worden mooie programma’s en documentaires gemaakt, en qua dramaseries van Nederlandse bodem gaat het ook steeds beter. Dat verdient een mooie streamingdienst waar iedereen deze series en films terug kan kijken.

In plaats daarvan krijgen we een nieuwe app waarbij vooral over het design lijkt te zijn nagedacht, met een deftige donkerblauwe achtergrond en duidelijke afbeeldingen om de series en films te presenteren. Maar functionaliteit? Dat had duidelijk geen prioriteit.

Videoland V2

Het doet een beetje terugdenken aan die andere grote Nederlandse streamingdienst: Videoland. Toen die app een flinke make-over kreeg, moesten gebruikers een hele nieuwe Videoland V2-app downloaden. Per account werden mensen overgezet, waardoor het per gebruiker verschilde op welke apparaten ze konden kijken, welke functies ze hadden en welke series ze konden starten. In de recensies van de Play Store regende het klachten over de verhuizing en de app.

Kijk je nu bij de recensies van NPO Start dan gebeurt er iets soortgelijks: honderden 1 ster-reviews. “Ik snap werkelijk niet waarom de NPO de oude app niet terugzet en eerst de nieuwe afmaakt”, schrijft M Bracke. “Waarom hebben jullie ‘m niet fatsoenlijk getest?”, vraagt Herke Schuffel zich af.

Gebruikers klagen onder andere dat het lastig is om meerdere afleveringen achter elkaar te kijken, dat seizoenen niet overzichtelijk zijn en dat de app vaak niet eens opstart. De app moet ook regelmatig bufferen, er is geen favorieten-tab en live-uitzendingen kunnen niet vanaf het begin worden bekeken. “Schande, schande, schande”, schrijft Harry van Diessen. ‘Wat een slechte update. Ze moeten zich echt ontzettend schamen.”

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Favorieten

Onder de kap is er een hoop veranderd bij de app, waarvoor je dit interview op Tweakers zou kunnen lezen als je meer wil weten over interne api’s, payment providers en programmeertalen. Toch hebben kijkers daar geen boodschap aan, want die willen gewoon een werkende app.

Kenmerkend voor de problemen is het weghalen van de favorieten. In de oude NPO Start-app kon je series en films opslaan, wat een basisfunctie is van elke streamingdienst. Deze favorieten zijn compleet verdwenen en pas door de kritiek van gebruikers komt de functie later weer terug. Dat laat zien dat men zich achter de schermen niet genoeg heeft beziggehouden met hoe zo’n app daadwerkelijk wordt gebruikt.

Zoets als makkelijk naar de volgende aflevering gaan hoort ook bij de basis van een streamingdienst. Daar kom je achter bij het testen van het app als je zelf probeert te bingen, en niet pas als gebruikers er over klagen.

Nogmaals ben ik ontzettend blij met de programma’s die bij de NPO worden gemaakt, maar als je wil dat die meer worden bekeken en ook jongeren bereiken, dan moet je echt met een betere app komen. De programma’s verdienen het en de kijkers ook.

NPO Start NPO 3,4 (32.724 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Abonnement opzeggen doe je zo

Betaal je voor NPO Start Plus dan mag je helemaal een werkende app verwachten. Wil je daarom je abonnement opzeggen? We leggen uit hoe dat werkt.