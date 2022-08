Inchecken met je smartphone: NS test treinreizen met betaalkaart

De Nederlandse Spoorwegen wil treinkaartjes graag de deur uit hebben. Daarom start er een proef om je reis direct te betalen met je telefoon bij het in- en uitchecken. En jij zou zelf ook mee kunnen doen.

NS gaat proef doen met in- en uitchecken met betaalpas

Vanaf eind augustus start de proef voor contactloos in- en uitchecken met je betaalkaart. Deze kan op je smartphone of smartwatch staan, maar mag ook een fysieke betaalpas zijn. Op zes grote stations in Nederland zal de NS vanaf volgende week deelnemers zoeken voor het experiment.

Als deelnemer van de proef betaal je direct met je pinpas via een poortje op het station. Je kunt dan door heel Nederland met de trein reizen. Je betaalt voor tweede klas-tarieven, maar als deelnemer mag je tot 1 november in de eerste klas reizen. Wanneer niet-deelnemers kunnen in- en uitchecken met een betaalpas, is niet bekend.

Het is de bedoeling dat je smartphone, smartwatch of betaalpas het fysieke treinkaartje vervangt. Je hoeft dan ook niet meer langs een kaartautomaat en dat kan je tijd schelen bij bijvoorbeeld het halen van je trein. De OV-chipkaart blijft gewoon bestaan voor wanneer je een abonnement of korting hebt.

Lijkt het je tof om als eerste met je smartphone te kunnen inchecken bij de trein? Zorg dan dat je vanaf volgende week rondhangt op Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal, ‘s-Hertogenbosch of Delft – en wie weet kun je je inschrijven voor de proef.

Inchecken met je smartphone de toekomst

Steeds meer gebeurt met je smartphone, dus waarom inchecken op het station nog niet? Helaas is het niet mogelijk om je OV-chipkaart te digitaliseren op je telefoon. Op die manier zou je hem net als je digitale bankpas kunnen gebruiken, maar dat zit er dus niet in.

Toch is er wel ontwikkeling gaande op het gebied van in- en uitchecken. Zo veranderen er steeds meer incheckpalen in bussen naar punten die ondersteuning bieden voor OVpay. Dat systeem werkt ongeveer hetzelfde als de proef van NS. Je gebruikt je smartphone, smartwatch of betaalpas om in- en uit te checken in het OV.

Een andere optie is gebruik maken van gps. Ook daar experimenteert NS mee en het werkt als volgt. Je geeft met de gps-locatie van je telefoon aan op welk station je incheckt. Na de reis doe je hetzelfde met het uitchecken. Aan de hand van die twee locaties betaal je de ritprijs. Wil je door poortjes? Dan scan je de QR-code op je telefoon. Ook zo raakt de fysieke OV-chipkaart overbodig.

