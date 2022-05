Waarom je nu beter geen nieuwe Google Pixel-telefoon kunt kopen

Ben je van plan een nieuwe Google Pixel-telefoon te kopen? Tof! Toch is het waarschijnlijk slimmer om je aankoop even uit te stellen. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is een slecht moment om de Google Pixel te kopen

Google staat vooral bekend als de partij achter het Android-besturingssysteem, maar lang niet iedereen weet dat het bedrijf ook zelf telefoons maakt. En dat is best jammer, want doorgaans zijn Googles Pixel-smartphones absoluut de moeite waard.

Ze draaien bijvoorbeeld steevast op de nieuwste Android-versie (inclusief exclusieve functies), krijgen lang en snel software-updates én beschikken doorgaans over uitstekende camera’s.

Neem bijvoorbeeld de Google Pixel 6 Pro, het huidige paradepaardje van Google. In onze review schrijven we dat het toestel de verwachtingen ruimschoots overtreft. Sterker nog, volgens collega Colin is het de beste smartphone die Google ooit heeft gemaakt.

Er komt een nieuwe Google-telefoon aan

Normaal durven we Google Pixel-telefoons daarom wel aan te raden, maar nu even niet. Er is namelijk een grote kans dat Google heel snel een nieuw model aankondigt. Dat is belangrijke informatie voor wanneer je nu in de markt bent voor een nieuwe Google Pixel. Je kunt namelijk flink geld besparen en/of een beter model op de kop tikken door even geduld te hebben.

Aankomende woensdag (11 mei) weten we het zeker, want dan vindt Google I/O 2022 plaats. Dit jaarlijkse evenement is vanouds vooral interessant voor software-ontwikkelaars, maar Google kondigt ook regelmatig nieuwe (hardware-)producten aan. Tijdens de editie van 2019 werden bijvoorbeeld de Google Nest Hub Max en Google Pixel 3a onthuld.

En als we de geruchten mogen geloven, is het dit jaar tijd voor een opvolger van de Google Pixel 5a. Dit toestel verscheen in 2021, maar kwam nooit officieel in Nederland uit. We weten nog niet of dit bij de Google Pixel 6a ook het geval is.

Zo zou de Pixel 6a eruitzien

Dit weten we al over de Pixel 6a

Wel is duidelijk dat het toestel op zijn broers gaat lijken, de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Maak je dus klaar voor het kenmerkende horizontale camera-eiland op de achterkant van het toestel.

Uit gelekte dummy-prototypes blijkt verder dat het toestel geen koptelefoonaansluiting meer heeft. Het scherm schijnt een diagonaal van 6,2 inch te hebben, net iets kleiner dan de grote broers, en de achterste camera heeft mogelijk een resolutie van 12,2 megapixel.

Geduld is een schone zaak

Het moge duidelijk zijn: wie nu een Google Pixel-telefoon wil kopen, kan beter even wachten. Op die manier heb je namelijk de kans om direct het nieuwste model op de kop te tikken – mits ‘ie in Nederland uitkomt.

En zelfs wanneer je niet per se het nieuwste van het nieuwste hoeft te hebben, kan het lonen om even geduld te hebben. Het ligt immers in de lijn der verwachting dat, na de aankondiging van de Pixel 6a, oudere Google-telefoons worden afgeprijsd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het advies is daarom simpel. Heb je niet direct een nieuwe (Google-)telefoon nodig en kun je wat geduld opbrengen? Wacht dan even tot Google I/O 2022, want de kans is groot dat Google hier de Pixel 6a onthult. En zelfs wanneer je niet onder de indruk bent of de aankondiging uitblijft, kun je alsnog een ‘ouder’ model kopen.

Is het dom om nu een Google Pixel te kopen? Nee, zeker niet. Wanneer je op zoek bent naar een degelijke Google-telefoon en het je niet heel erg interesseert wat het nieuwe model allemaal kan, is er eigenlijk nooit een slecht moment om een nieuw toestel te kopen.

Dit kondigt Google tijdens I/O 2022 aan

Als gezegd is Google I/O ooit begonnen voor software-ontwikkelaars, maar gelukkig heeft de conferentie ook genoeg interessants om het lijf voor het grote publiek. Dit jaar gaat Google bijvoorbeeld Android 13 aankondigen, de nieuwe versie van het besturingssysteem. Verder gaan er hardnekkige geruchten dat het bedrijf hier haar eerste slimme horloge gaat laten zien, de Google Pixel Watch.

Wil je op de hoogte blijven van alle Google-aankondigingen? Schrijf je dan in voor de Android Planet-nieuwsbrief, of download de gratis app. Onze redactie zit altijd bovenop het nieuws en praat jou graag bij.

Het laatste nieuws over Google: