Dit is de eerste smartphone met een 144 Hz-scherm

Gamingsmartphones leggen de lat altijd flink hoger als het gaat om de nieuwste specificaties. De Nubia Red Magic 5G, van fabrikant ZTE, doet daar aan mee. Het is de eerste smartphone met een 144Hz-scherm.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nubia Red Magic 5G gepresenteerd

Het toestel heeft daarmee een scherm met de hoogste ververssnelheid. Eerdere high-end smartphones, zoals de Samsung Galaxy S20 en andere gamingsmartphones zoals de Asus ROG Phone 2, hebben een 120Hz-scherm. Een hoge ververssnelheid betekent dat er meer beelden per seconde getoond worden, wat vloeiendere animaties oplevert. De smartphone is ook voorzien van software om de framerate van media kunstmatig op te schroeven, zodat deze overeenkomt met de ververssnelheid van het scherm.

Omdat een langdurige gamesessie het uiterste vergt van de ingebouwde Snapdragon 865-chip, kan die nogal warm worden. De Red Magic 5G is daarom, net als zijn voorganger, voorzien van actieve luchtkoeling. De smartphone heeft een ventilator die aanspringt zodra de hardware te warm dreigt te worden. Dat gebeurt overigens niet alleen tijdens het gamen, de ventilator gaat ook draaien zodra de telefoon aan de razendsnelle 55 Watt-lader wordt gelegd.

Schouderknoppen en lichteffecten

Wat ook hetzelfde is als zijn voorganger, zijn de aanraakgevoelige schouderknoppen aan de zijkant van het toestel. Deze kunnen tijdens het gamen van pas komen, want je kunt er zelf een functie aan toewijzen. Ook gebleven zijn de lichteffecten in de behuizing en de aansluiting voor een dockingstation.

Nieuw in dit toestel is, de naam zegt het al, de 5G-ondersteuning. Dit toestel is de eerste gamingsmartphone die overweg kan met het nieuwe netwerk. De accu is helaas wel iets gekrompen ten opzichte van zijn voorganger. Een capaciteit van 4500 mAh zou echter voldoende moeten zijn voor een flinke tijd gamen.

Gamingtelefoon met goede specs

Verdere specificaties zijn, zoals je mag verwachten van een gamingsmartphone, niet verkeerd. Naast de snelle processor beschikt het toestel over 8 of 16GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslaggeheugen. Achterop in de aluminium behuizing zitten drie camera’s: een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-camera met groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Voorop in het 6,65 inch-amoled-scherm zit een 8 megapixel-selfiecamera.

De Nubia Red Magic 5G is in China gepresenteerd voor een verkoopprijs van omgerekend 485 euro. Het toestel is daar verkrijgbaar in het zwart, rood of met een tweekleurige ‘cyber neon’ behuizing. Een variant met transparante behuizing is verkrijgbaar als ‘limited edition’.

De wereldwijde verkoop staat gepland voor april. Voor welke prijs de telefoon buiten China wordt aangeboden, is nog niet bekend. De Europese prijs voor eerdere Nubia-gamingsmartphones was, ondanks hun indrukwekkende specificaties, relatief bescheiden. De Nubia Red Magic 3 kostte 479 tot 599 euro.

Lees meer nieuws over ZTE