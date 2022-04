Dit is de eerste gamingsmartphone met een selfiecamera onder het scherm

De Chinese fabrikant Nubia heeft een nieuwe gamingsmartphone met een under-display-camera aangekondigd voor de wereldwijde markt. Het gaat om de Nubia RedMagic 7 Pro.

Nubia RedMagic 7 Pro binnenkort wereldwijd verkrijgbaar

Gebruik jij een gamingsmartohone? Dan is de kans groot dat je wel eens van het merk Nubia hebt gehoord. De Chinese fabrikant staat bekend om zijn gamingtoestellen, met futuristische designs en krachtige specificaties. Nubia doet er weer een schepje bovenop, met de komst van de RedMagic 7 Pro. Het toestel is op alle vlakken high-end. Eén onderdeel valt ons direct op: de selfiecamera onder het scherm.

Omdat de selficamera van Nubia’s nieuwe gamingsmartphone onder het scherm is weggewerkt, heeft het apparaat geen notch of cameragat. Je kunt dus ononderbroken genieten van je games, video’s en andere content. De camera heeft een resolutie van 16 megapixel, wat hoger is dan we gewend zijn van under-display-camera’s. Zo heeft de Samsung Galaxy Z Fold 3 een 4 megapixel-exemplaar, omdat een hogere resolutie ‘nog niet haalbaar was’, aldus de fabrikant.

De Nubia RedMagic 7 Pro heeft een 6,8 inch-oled-scherm met een 120Hz-ververssnelheid. Door deze hoge ververssnelheid zien animaties in games er extra vloeiend uit – mits de games dit ondersteunen. Ook registreert de smartphone schermaanrakingen sneller dan de concurrentie, waardoor hij razendsnel aanvoelt.

Snelheid is natuurlijk een prioriteit als het gaat om gamingtelefoons. Daarom draait de Nubia RedMagic 7 Pro op een Snapdragon 8 Gen 1-chip met maar liefst 16GB aan RAM (werkgeheugen). Ook is er een speciale gamingchip aan boord: de Red Core 1. Deze ontfermt zich over het geluid, RGB-belichting en haptische feedback. Nubia heeft een speciale turboventilator en allerlei andere warmteafvoer-onderdelen ingebouwd, waardoor de smartphone zo koel mogelijk blijft – zelfs tijdens het spelen van de zwaarste games.

Ook in Nederland verkrijgbaar

Veel smartphones zoals de Nubia RedMagic 7 Pro zijn enkel bestemd voor de Chinese markt. Dat is nu niet het geval: Nubia brengt zijn nieuwe gamingtoestel wereldwijd uit. Dat betekent dat we ook in Nederland aan de slag kunnen met de Nubia RedMagic 7 Pro. De smartphone komt in verschillende kleuren op de markt. Dit zijn zwart en neon-roze. Ook is er een transparante versie, waarvoor je iets dieper in de buidel moet tasten.

Nubia start de verkoop van de RedMagic 7 Pro op 27 april in Nederland en België, voor een adviesprijs van 799 euro. Voor dit geld krijg je het 256GB-model. Wil je meer geheugen? Dat kan, maar dan betaal je uiteraard meer. De uitvoering met 512GB aan opslagruimte kost 899 euro.

Heb jij interesse in een gamingsmartphone, of gebruik je er zelfs al eentje? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel! Schrijf je ook gelijk even in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Volg ons daarnaast via Facebook en Instagram.