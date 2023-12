Nubia Z60 Ultra officieel: camera onder het scherm en snelste chip

De Nubia Z60 Ultra is gepresenteerd door ZTE en de smartphone is een krachtpatser met de snelste chip van het moment, een grote batterij en indrukwekkende camera’s. Lees er hier alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ZTE Nubia Z60 Ultra gelanceerd

Smartphonemaker ZTE heeft de Nubia Z60 Ultra gepresenteerd, kort nadat ze ook de RedMagic 9 Pro hebben uitgebracht. De Z60 Ultra heeft een aantal dingen gemeen met de Gaming-smartphone van RedMagic. Zo draaien ze beide op de Snapdragon 8 Gen 3-chip. Deze chip is razendsnel en erg energiezuinig, zodat hij de zwaarste games en apps urenlang aankan.

Ook de batterij in de Z60 Ultra is groot: 6000 mAh. Deze laadt met 80 Watt op, wat betekent dat de telefoon met een half uurtje van 0 naar 100 procent laadt. Deze grote batterij zit verwerkt in een grote behuizing. Het amoled-scherm heeft een grootte van 6,8 inch, heeft een ververssnelheid van 120Hz en de zijkanten van de smartphone zijn vlak.

Ook de selfiecamera op de Z60 Ultra lijkt geleend van de RedMagic 9 Pro. Deze 16 megapixel-sensor is namelijk onder het scherm verwerkt. Gebruik je hem niet, dan is het hele scherm bedekt met pixels, wat ideaal is voor het kijken naar een video of website.

Achterop heeft de Z60 Ultra drie indrukwekkende camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en een 64 megapixel-periscopische telelens. Alle drie zijn ze voorzien van beeldstabilisatie voor stabiele video’s en scherpe foto’s. De smartphone draait verder op Android 14, ondersteunt 5G en is IP68-stof- en waterbestendig.

De Nubia verschijnt in Europa in in drie verschillende geheugenvarianten: 8GB RAM en 256GB opslagruimte voor 679 euro, 12/256GB voor 749 euro en 16/512GB voor 899 euro. Daarnaast is ‘ie er in twee kleuren: zwart en zilver. Tot en met 29 december 2023 bestel je de Nubia met mooie korting: 80 euro op het 12/256GB-model en 120 euro bij de 16/512GB-variant.

