Opinie: fabrikanten moeten eens stoppen met al die zinloze camera’s

Veel budgettelefoons hebben tegenwoordig twee, drie of zelfs vier lenzen op de achterkant. Dat ziet er duur en imponerend uit, maar negen van de tien keer zijn de extra lenzen ontzettend slecht.

Macrolenzen met lage resoluties

Sinds 2021 is het een trend om budgetsmartphones uit te rusten met een speciale macrolens. Deze lens maakt het mogelijk om objecten van héél dichtbij te fotograferen. Macrofotografie wordt regelmatig gebruikt in de natuur. Je kunt bijvoorbeeld bladnerven of kleine insecten prachtig vastleggen met een macrolens.

Dat klinkt allemaal ontzettend leuk, maar de macrolenzen in budgettelefoons zijn vaak zó belabberd dat je ze eigenlijk niet wil gebruiken. Zo heeft de onlangs aangekondigde Nokia G21 een macrolens met een verbijsterend lage resolutie van 2 megapixel aan boord. Ter vergelijking: de allereerste iPhone uit 2007 had ook een 2 megapixel-camera.

Nokia is helaas niet de enige fabrikant die smartphones met afschuwelijke macrolenzen aanbiedt. Ook Xiaomi, Realme, OnePlus en Samsung hebben er een handje van. Het is zonde van de moeite. Macrofotografie is namelijk, met de juiste software- en hardware-ondersteuning, prima haalbaar met een groothoeklens. Er is dus helemaal geen aparte macrolens nodig.

Dieptesensoren? Dieptriest

De dieptesensor. Deze is wat ons betreft nóg suffer dan de 2 megapixel-macrolens. Aan dieptelenzen heb je als gebruiker namelijk helemaal niets. Nu hoor ik je denken: maar Bram, zonder dieptesensor kun je toch geen portretfoto’s maken? De Google Pixel 3 XL had bijvoorbeeld maar één camera, maar kon gewoon portretfoto’s maken. Ook de iPhone SE 2020 maakt prachtige portretfoto’s zonder extra dieptesensor, telelens of groothoeklens.

Kunstmatige intelligentie en camerasoftware op smartphones zijn de afgelopen jaren steeds slimmer geworden. Smartphonecamera’s herkennen mensen en dieren steeds beter. AI verricht dan ook veruit het meeste werk tijdens het maken van een portretfoto. Zo heeft de Samsung Galaxy S22 een nieuwe AI-feature die rietjes en brillen beter herkent, zodat het scherptediepte-effect er zo realistisch mogelijk uitziet. Geen dieptesensor voor nodig, hoor.

Ik trek wit weg van monochroomlenzen

Net nu je dacht dat het niet erger kon, bestaan er ook nog monochroomlenzen. Dit zijn camera’s die enkel grijstinten vastleggen. Een monochroomlens zou de resultaten van de hoofdlens verbeteren, voornamelijk op het gebied van contrast, detail en dynamisch bereik. Dankzij het gebrek van een RGB-filter – hierdoor maken reguliere camera’s kleurenfoto’s – laten monochroomlenzen namelijk meer licht binnen.

Monochroomlenzen zouden best gaaf zijn als je ze ook los kon gebruiken. Échte zwartwitfotografie ziet er namelijk anders uit dan een kleurenfoto met een zwartwit-filtertje. Praktisch alle monochroomlenzen in smartphones hebben echter – net als de macrolenzen – een belabberde resolutie. Fabrikanten kiezen er daarom voor om monochroomcamera’s enkel in te zetten als ondersteunende factoren, niet als losstaande lenzen.

Gebruik het geld voor andere zaken

Je zou me niet zo ongefilterd horen klagen over nutteloze lenzen als ze er ‘zomaar’ zouden zitten. Maar zo werkt de wereld niet. Deze extra lenzen kosten geld en grondstoffen. En dat allemaal voor de looks – een cameramodule met drie lenzen ziet er nu eenmaal geavanceerder uit dan een enkele of dubbele lens.

Fabrikanten kiezen dus voor slechte lenzen met een oog op marketing. Mensen die weinig verstand van smartphones hebben, zullen waarschijnlijk eerder kiezen voor een toestel met drie camera’s dan voor een toestel met een enkele sensor. De duurste smartphones, zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra en iPhone 13 Pro Max, hebben immers ook meerdere lenzen.

Fabrikanten kunnen het geld dat naar de nutteloze lenzen gaat ook fabrikanten voor een beter scherm, een snellere chip of een hoogwaardige behuizing. Verkoopcijfers zijn helaas belangrijker.

