Nvidia Shield TV ontvangt Android 11: dit is er nieuw

De reeks Nvidia Shield TV-mediaspelers krijgt op dit moment een update naar Android 11. Dat is goed nieuws voor bezitters van de populaire gadget. We leggen uit wat de update verandert en toevoegt.

Android 11 arriveert op de Nvidia Shield TV

De Nvidia Shield TV is een mediaspeler waar verschillende generaties van zijn uitgebracht, met steeds betere specificaties. Nvidia geeft alle modellen een Android 11-update, dus ook de oudste Shield TV uit 2015. Het lange updatebeleid doet hiermee denken aan dat van de Apple TV, een concurrerende mediaspeler die ook kan rekenen op lange software-ondersteuning.

De verbeteringen

Voor de Shield TV arriveert de Android 11-update onder de naam ‘Shield Experience 9.0’. Een wat verwarrende naam, want op dit moment draait de mediaspeler op Android 9.0. Nvidia heeft een Android 10-update overgeslagen omdat het de verbeteringen mager vond.

De update die nu uitrolt, verandert het startscherm van de software voor een modernere uitstraling. Bovenin beeld toont de software reclame voor films en series van streamingsdiensten, iets waar Nvidia onlangs al mee begon. Veel gebruikers reageerden teleurgesteld op de verandering omdat ze hun mediaspeler jarenlang advertentievrij gebruikt hebben.

Ook nieuw is de ondersteuning voor het audioprotocol aptX in bluetooth-headsets, de mogelijkheid om eenmalig permissies te geven aan smart-tv-apps en een beter Google Gboard-toetsenbord. Daarnaast heb je nu in elk zoekvak de mogelijkheid om via de Google Assistent een spraakopdracht te geven, bijvoorbeeld om je favoriete film af te spelen.

4K hdr-weergave

Na de update kan de Nvidia Shield TV ook 4k hdr-beelden tonen in streaming-apps als Apple TV en IMDb TV. Google Play Movies & TV ondersteunt voortaan Dolby Vision hdr.

Wie een abonnement heeft op de gamestreamingsdienst Nvidia GeForce Now, kan nu tegelijk gamen en streamen naar Twitch in hoge resolutie. De streamingsdienst ondersteunt ook meer bluetooth-toetsenborden en -muizen.

De update voor de Shield TV rolt vanaf nu uit en zal binnen enkele dagen tot maximaal weken arriveren op alle mediaspelers die met het internet verbonden zijn. De Shield TV blijft draaien op Android TV. Wil je een mediaspeler met het nieuwere Google TV, dan kun je kijken naar de Chromecast met Google TV. Check ook onze videoreview van deze gadget.