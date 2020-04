Op 8 november vindt de O-Droid Store opening plaats in het centrum van Arnhem. In deze winkel kan iedereen die geïnteresseerd is in Android aan de slag met Android-smartphones, -tablets en -workshops. Daarnaast kun je er terecht voor al je Android-gerelateerde vragen om zo je kennis over ‘s wereld populairste besturingssysteem te vergroten.

In de O-Droid Store is het tevens mogelijk Android-producten, waaronder smartphones en de Chromecast, aan te schaffen. AndroidPlanet heeft een eigen hoek in de Android winkel, waar je voorzien wordt van het laatste Android-nieuws. Als nieuwspartner mogen we daarnaast 5 Chromecasts verloten. Lees verder of jij hebt gewonnen!

Winnaars Chromecast winactie

In samenwerking met de O-Droid Store mogen we 5 exemplaren van de Chomecast verloten! De Chromecast is een slimme hdmi-stick met wifi die je verbindt met je tv, waarna je video’s, muziek en andere multimedia kunt streamen naar je televisie. Hartstikke handig dus!

Meedoen met de actie kon tot en 7 november 2013 (14:00 uur) en inmiddels zijn de winnaars bekend! De volgende vijf gelukkigen kunnen vanaf morgen hun gloednieuwe Chromecast afhalen in de O-Droid Store in Arnhem (Rijnstraat 22):

Henk Rikkengaa

Nick Schellevis

Stefan Lakerveld

Henk Abma

Raymond van der Werf

O-Droid Store opening in Arnhem

De eerste Nederlandse O-Droid Store wordt een plek waar Android-liefhebbers samenkomen om te praten, workshops te volgen, lezingen bij te wonen of gewoon voor een kopje koffie aan de speciale Android-koffiebar. De winkel richt zich op alle producten die met Android te maken hebben, zoals smartphones, tablets, accessoires, autoradio`s, mediaspelers en draagbare technologie als een smartwatch.

O-Droid gaat ook smartphones van onbekendere merken aanbieden, waaronder een aantal Chinese modellen die een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding hebben. Op termijn willen de initiatiefnemers 20 Android-winkels in Nederland openen, maar op dit moment is de primeur voor de Store aan de Rijnstraat 22 in Arnhem. De opening zal feestelijk worden gevierd en wie de iPlons durft te maken, wint mooie Android-prijzen.

10% korting op Android-accessoires

Als trouwe AndroidPlanet-lezer heb je tot slot nog een voordeel! Door onderstaande kortingsbon te downloaden en printen, krijg je in de winkel direct 10% korting op Android-accessoires. Deze korting geldt tot en met 31 oktober 2014.