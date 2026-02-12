Groot hack bij Odido: gegevens miljoenen klanten gestolen

Telecomprovider Odido is slachtoffer geworden van een grote cyberaanval. Daarbij zijn de gegevens van miljoenen accounts in handen gevallen van criminelen. Let de komende tijd dus goed op voor verdachte e-mails.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Odido slachtoffer van groot hack

Het is de nachtmerrie van iedere provider én zijn klanten: Odido is getroffen door een hack, waarbij criminelen toegang hadden tot de gegevens van maar liefst 6,2 miljoen accounts. Het kan daarbij gaan om de volledige naam, het adres en de woonplaats, telefoonnummers, klantnummers, e-mailadressen, rekeningnummers, geboortedatum plus de nummers en geldigheidsdatum van identiteitsbewijzen.

Dat is heel veel informatie, maar er zijn geen wachtwoorden, belgegevens of factuurgegevens gelekt. Klanten hoeven op dit moment dus geen actie te ondernemen.

De inbraak werd afgelopen weekend ontdekt. Vervolgens is Odido met behulp van cyberexperts een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat de gegevens vooralsnog niet online zijn gepubliceerd. Odido kan echter niet uitsluiten dat dit alsnog zal gebeuren.

Het lek is inmiddels gedicht. Betrokken klanten krijgen de komende dagen een e-mail van Odido met meer informatie over de cyberaanval (of hebben die al gekregen). Niet van alle accounts is evenveel informatie gelekt, maar het blijft natuurlijk een vervelend incident. Odido zegt de gebeurtenis te betreuren en neemt daarom extra beveiligingsmaatregelen om herhaling te voorkomen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hier moet je op letten

Er zijn zoals gezegd geen wachtwoorden gelekt, waardoor criminelen in principe niet bij je account kunnen. Toch is het altijd goed om je wachtwoorden regelmatig te wijzigen. Verder vraagt Odido klanten om de komende tijd extra alert te zijn op telefoontjes, sms’jes, appjes of e-mails die zogenaamd van de provider afkomstig zijn.

Omdat er zoveel informatie is gelekt, kunnen dit soort valse berichten heel overtuigend lijken. Hackers kunnen bijvoorbeeld doen alsof je vergeten bent om een factuur te betalen. Ook zullen ze je mogelijk verleiden om op een bepaalde link te klikken of zich aan de telefoon doordoen als een medewerker van Odido. Controleer altijd zorgvuldig de informatie in dit soort berichten. Als je je tijdens een telefoongesprek onder druk gezet voelt, is het verstandig om op te hangen en terug te bellen.

Ben jij klant bij Odido en maak je je zorgen? Of juist niet? Laat het weten in de reacties onder dit artikel.