5 lessen die je zelf kunt leren van de Odido-hack

Als de grote Odido-hack een positieve kant heeft, dan is het de extra bewustzijn over digitale veiligheid. Deze lessen kun je leren.

Lessen van de Odido-hack

Er is veel te zeggen over de hackers achter de grote Odido-hack, dankzij wie de gegevens van miljoenen Nederlanders op straat liggen. Tevens zal er nog lang gesproken worden over hoe Odido reageert en communiceert rond de hack. Toch kunnen we er ook een positieve draai aan geven, want deze gebeurtenis is een wake-up call voor velen. Deze lessen moet je meenemen.

1. Je data is nergens 100% veilig

De harde realiteit is dat je data nooit honderd procent veilig is. Hoewel het ene bedrijf betere beveiliging heeft dan de ander, weten hackers vaak uiteindelijk het zwakste punt te vinden om toch binnen te komen. Dat gebeurt regelmatig via ‘social engineering’, waarbij hackers soms zelfs fysiek ter plaatse zijn en zich voordoen als iemand anders.

Wees daarom altijd voorzichtig met welke data je aan andere bedrijven geeft. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een uniek e-mailadres aan te maken puur voor online formulieren, of een pseudoniem te gebruiken als jij je echte naam niet wil geven aan een winkel of restaurant.

2. Je kunt je data laten verwijderen

Het is inmiddels duidelijk dat Odido gegevens van klanten langer heeft bewaard dan de bedoeling was. Daardoor zijn veel mensen de dupe die niet eens wisten dat hun gegevens bij Odido stonden.

Handig om te weten is dat je als consument het recht hebt om in te zien welke gegevens een bedrijf van je heeft én je hebt het recht om die gegevens te laten verwijderen. Je stuurt daarvoor je verzoeken per e-mail of brief naar de organisatie, waarna de organisatie je identiteit moet controleren en binnen een maand je verzoek moet inwilligen.

3. Iedereen kan in phishing trappen

Er worden nu veel vingers gericht op de medewerker van Odido die in phishing is getrapt, maar hoe eerlijk is dat? Een les die iedereen zou moeten leren is dat iedereen in phishing kan trappen. Mensen die ervan overtuigd zijn nooit slachtoffer te worden lopen het meeste gevaar, omdat ze duidelijk minder alert zijn.

De tijd dat je phishing altijd kon herkennen aan slechte spelling of overduidelijk foutieve e-mailadressen is echt voorbij. Via e-mail, sms’jes, WhatsApp, telefonisch of zelfs fysiek kan iedereen in phishing trappen. Zeker nu de gestolen gegevens worden misbruikt om phishingpogingen realistischer te maken.

4. Gebruik KopieID

Veel mensen maken zich zorgen over deze hack, omdat ze bang zijn dat een kopie van hun identiteitsbewijs nu in verkeerde handen ligt. Er is een goede manier om je daar tegen te beschermen en dat is de app KopieID van de overheid.

Met deze app scherm je niet alleen de informatie af die de partij naar wie je de kopie stuurt niet hoeft te weten, maar voeg je ook een watermerk toe zodat het hele bestand niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

5. Kies echt overal een ander wachtwoord

Veel mensen denken nog te makkelijk over hun digitale veiligheid. De basisregels voor online beveiliging zijn nog steeds belangrijk. Het slechtste wat je kunt doen is overal hetzelfde wachtwoord gebruiken, zodat je er maar eentje hoeft te onthouden. Het moment dat je wachtwoord en e-mailadres op straat komen te liggen, worden die gegevens automatisch op allerlei plekken getest.

Kies daarom voor een betrouwbare wachtwoordmanager die voor elke dienst een uniek wachtwoord creëert.