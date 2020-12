Onverwachts bevestigt Samsung de officiële lanceringsdatum van de Galaxy S21-serie. Na vele geruchten staat de datum vast: pak je agenda er maar bij en omcirkel 14 januari. Lees in dit artikel wat je tijdens de aankondiging van de Samsung Galaxy S21 kunt verwachten.

Samsung kondigt Galaxy S21 aan op 14 januari

14 januari is het zover. Tegen alle tradities in kiest Samsung voor een lancering in januari, een maand eerder dan voorgaande jaren. De bevestiging komt van Samsungs grootste winkel in India, na een rondgang van Android Authority. De Indiaase Samsung-winkel meldt daarnaast dat de Samsung Galaxy S21-serie vanaf 29 januari in de winkels ligt. Of die verkoopdatum ook voor Nederland geldt is nog niet duidelijk.

In voorgaande jaren koos Samsung voor een onthulling in februari en een release in maart, maar met de Galaxy S21 gaat het dit jaar dus anders. Waarschijnlijk kiest Samsung voor deze vroegere aankondiging en release om nog even van de afwezigheid van een Huawei-vlaggenschip te profiteren. Daarnaast creëert Samsung zo wat meer ruimte tussen de Galaxy S21-bekendmaking en de uiteindelijke uitgave van de Fan Edition. Met de Fan Edition biedt Samsung een vlaggenschip voor een lagere prijs aan.

Samsung Galaxy S21 aankondiging in januari of toch februari?

De eerste geruchten omtrent de lanceringsdatum van de Galaxy S21 doken al in oktober op. Verschillende lekkers claimden de officiële datum te weten. Uiteindelijk trekken de redactie van SamMobile en de bekende lekker Jon Prosser aan het langste eind. Al vroeg in het geruchtencircuit noemde zij 14 januari als aankondigingsdatum.

Er was daarentegen ook regelmatig berichtgeving over een latere release in februari. Dit leek in eerste instantie ook veel logischer dan een een aankondiging januari. In voorgaande jaren doken er wel vaker geruchten omtrent een vervroegde lancering op, maar nooit eerder gebeurde dat echt. Tot nu.

Wat we weten over de Samsung S21-serie

Samsung heeft drie Galaxy S21-toestellen voor ons in petto. Naast het instapmodel in de vorm van de S21, maken ook de Galaxy S21 Plus en S21 Ultra hun opwachting. Volgens geruchten krijgt alleen de Ultra een gebogen display. In welke kleuren de toestellen op de markt komen is ook al genoemd in het geruchtencircuit.

Veel intrinsieke specificaties van de nieuwe S21-serie liggen ook al op straat. Hieruit blijkt dat de toestellen sterk op hun voorgangers uit de S20-serie lijken. Samsungs nieuwe paradepaardjes worden daarentegen mogelijk iets goedkoper.

Het ontwerp van de S21-serie is vrijwel helemaal bekend. Onlangs deelde Max Weinbach de officiële teasers van alle Samsung Galaxy S21-modellen. En eerder verschenen er ook al officieuze renders van de Galaxy S21 en Galaxy S21 Ultra. Er blijft dus niet veel te raden over.

