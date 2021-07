Officieel: Huawei P50 wordt op 29 juli gepresenteerd

We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk weten we wanneer de Huawei P50 wordt onthuld. De Chinese smartphonemaker onthult zijn nieuwe vlaggenschip nog deze maand.

Huawei P50-presentatie op 29 juli

Huawei gaat de P50 en P50 Pro op 29 juli presenteren, zo maakt ceo Richard Yu op Weibo bekend. Weibo is een Chinees sociaal netwerk waar vaker aankondigingen rondom smartphones worden gedaan. De Huawei-topman laat weten dat de nieuwe toestellen zich op cameragebied gaan onderscheiden. Dit wisten we echter stiekem al, aangezien de duurste telefoons van Huawei zich vrijwel altijd op de camera’s focussen.

De presentatie van de Huawei P50 is straks online te volgen, maar we weten nog niet of we de onthulling ook op YouTube kunnen kijken. Dit lijkt echter aannemelijk. Daarnaast is het onduidelijk hoe laat de aankondiging van start gaat en of de P50-toestellen ook in Europa worden uitgebracht.

Sinds het handelverbod van de Verenigde Staten heeft Huawei het erg moeilijk. Omdat het bedrijf niet meer samen mag werken met Google en andere Amerikaanse bedrijven, draait op nieuwe Huawei-telefoon een aangepaste versie van Android. Deze beschikt niet over alle Google-apps en -diensten, die in Europa juist enorm belangrijk zijn. Applicaties als Google Maps, YouTube en Gmail zijn daarom niet op de smartphones te gebruiken.

Over de specificaties van de Huawei P50-reeks is nog weinig bekend. Dankzij een gelekte afbeelding (zie bovenaan dit artikel) weten we wel dat op de achterkant enorme camera-eilanden te vinden zijn. Het lijkt erop dat één van de lenzen heel ver kan inzoomen, zonder dat er kwaliteit verloren gaat. Deze feature kennen we van de Huawei P40 Pro en P30 Pro.

