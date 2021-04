De presentatie van de Asus Zenfone 8 vindt plaats op 12 mei. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Goed nieuws voor liefhebbers van kleine telefoons: Asus belooft grootste prestaties in een compact jasje.

Presentatie Asus Zenfone 8 op 12 mei

Asus kondigt de Zenfone 8 op 12 mei officieel aan. Dat is te lezen op de website van het bedrijf. De teaser geeft ook informatie over wat we van het toestel mogen verwachten. Asus belooft een erg snelle, niet al te grote telefoon.

Dat sluit aan bij geruchten over de nieuwe smartphone. De Asus Zenfone 8 zou een 5,92 inch-oledscherm krijgen met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De verversingssnelheid bedraagt 120Hz, wat voor zeer soepele beelden moet zorgen. Waarschijnlijk draait het toestel op de Snapdragon 888. Dat is de snelste chip die Qualcomm momenteel aanbiedt. Asus stopt daar mogelijk tot wel 16GB RAM bij. De Zenfone 8 belooft dus een compact vlaggenschip te worden.

De Zenfone 7 beschikte over camera’s die je naar voren kon klappen voor selfies

De primaire camera zou een resolutie krijgen van 64 megapixel en opladen kan met 30 Watt. Over de accucapaciteit is nog niets bekend. Kleine telefoon hebben doorgaans ook een wat minder grote batterij.

Volgens andere geruchten bestaat de Zenfone 8-serie uit meerdere toestellen. Zo zou er ook een variant met 6,67 inch-oledscherm op komt zijn. Daar meldt Asus zelf echter niets over. Tijdens de presentatie van de Asus Zenfone 8 zullen we merken hoeveel telefoons het bedrijf op de markt brengt. Het kan ook dat een grotere versie pas later verschijnt.

Komt de Zenfone 8 naar Nederland?

Door een conflict met Philips kondigde Asus twee jaar geleden een verkoopstop aan van smartphones in Nederland. De Asus Zenfone 7 was via onder meer de eigen webshop echter toch in Nederland te koop, net als de Zenfone 7 Pro. Ook de gamingsmartphone Asus ROG Phone 5 kon je gewoon in huis halen.

We verwachten dat je de Asus Zenfone 8 straks ook in Nederland kunt aanschaffen, maar zeker is dat niet.