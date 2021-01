‘Dit is de eerste officiële afbeelding van de Samsung Galaxy A52 5G’

Een betrouwbare bron heeft de eerste vermoedelijke officiële afbeelding van de aankomende Samsung Galaxy A52 5G gelekt. Door de render weten we dat er weinig uiterlijke verschillen zijn met zijn voorganger, de populaire Galaxy A51.

Gerucht: officiële render Samsung Galaxy A52 5G

De officieel ogende afbeelding is verschenen op Voice en is afkomstig van de betrouwbare lekker Evan Blass. Het gaat om de vermeende Samsung Galaxy A52 5G en alleen een afbeelding van het zwarte model is verschenen. Wat opvalt is dat Samsung kiest voor een losse module voor de driedubbele camera op de achterzijde.

Dat is dus heel anders dan bij de recent gepresenteerde Samsung Galaxy S21-reeks, waar dat camera-eiland doorloopt vanaf de rand van het toestel. Al met al doet de afbeelding veel denken aan de huidige Samsung Galaxy A51. Dat toestel bevat bijvoorbeeld ook een klein gaatje in het scherm voor de frontcamera, smalle schermranden en een iets dikkere kin. De linkerkant van het aankomende toestel is vrij van aansluitingen en knoppen.

Vermoedelijke specificaties Samsung A52

Eerder verschenen er al renders van het aankomende toestel, maar dat ging niet om officieel materiaal. Volgens geruchten krijgt de Samsung A52 een oled-scherm van 6,5 inch en zorgt de Snapdagon 750G-chip voor de nodige kracht en 5G-ondersteuning. Vermoedelijk is er 6GB RAM aan boord en is het interne geheugen van 128GB makkelijk uit te breiden met een geheugenkaartje. Samsung is naar verluidt ook van plan om een goedkopere 4G-versie uit te brengen, maar specificaties daarvan zijn nog onbekend.

Op de afbeelding van Blass zien we ook weer vier cameralenzen en ook daarvan liggen de vermoedelijke specificaties al op straat. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel, terwijl de A51 het nog moest doen met een 48 megapixel-sensor. Volgens geruchten zijn de andere drie camera’s ongewijzigd. Dat betekent dat er een 12 megapixel-groothoeklens en twee camera’s van vijf megapixel aan boord zijn. Daarmee maak je respectievelijk close-ups of portretfoto’s met een wazige achtergrond.

Release en prijs Samsung Galaxy A52 5G

Wanneer we het toestel precies gaan zien is nog onbekend, maar dat dat binnenkort gebeurt lijkt waarschijnlijk. Er verschijnt namelijk steeds meer informatie over dat model. Daarnaast verwachten we ook de Samsung Galaxy A72 5G, de opvolger van de A71 van 2020.

