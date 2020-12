Er is eindelijk een officiële foto verschenen van de Samsung Galaxy S21. Daarop is te zien dat het toestel dikkere schermranden krijgt dan verwacht.

Officiële foto Samsung Galaxy S21 gelekt

Er zijn al veel renders verschenen van de Samsung Galaxy S21. Die gaven ons een beeld van hoe het toestel er ongeveer uit zou zien. Evan Blass, die vaker afbeeldingen van smartphones lekt, maakt nu aan alle twijfels een einde. Hij heeft namelijk een persfoto van Samsung zelf online gezet.

Op deze officiële foto is te zien dat de Samsung Galaxy S21 zoals voorspeld een plat scherm krijgt. De bezels lijken wel wat minder dun dan we op basis van de renders hadden verwacht. Vooral de “kin” aan de onderkant van het toestel is nog steeds zichtbaar dikker dan de overige randen.

Dat is opvallend. Vorige week dook er een video van de Samsung Galaxy S21 Plus op. Die leek te bevestigen dat de bezels aan alle kanten even dun zijn. Wellicht was dat gezichtsbedrog. Een andere mogelijkheid is dat Samsung dit jaar onderscheid maakt tussen de gewone S21 en de Samsung Galaxy S21 Plus. In dat geval zou je dus het grotere en duurdere model moeten kopen als je de dunste schermranden wilt.

De camera’s op de achterkant van de Samsung Galaxy S21

Dit weten we al over de Samsung Galaxy S21-serie

De presentatie van de Samsung Galaxy S21 is op 14 januari. Inmiddels weten we al heel veel over de smartphones. Zo zijn de vermeende specificaties van de Samsung S21-modellen al een tijdje bekend. Daarnaast zouden de prijzen van de Samsung Galaxy S21-serie mogelijk iets lager liggen dan bij hun voorgangers.

Verder krijgt de Samsung Galaxy S21 Ultra waarschijnlijk ondersteuning voor de S Pen. Die feature was tot nu toe voorbehouden aan de Note-toestellen, zoals de Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

