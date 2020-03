De eerste vermeende officiële persrender van de OnePlus 8 Pro is online verschenen. De afbeelding toont het toestel vanuit elke hoek in een nieuwe groene kleur.

‘Officiële persrender OnePlus 8 Pro’

De afbeelding is online gezet door iGeeksBlog en is afkomstig van de bekende lekker OnLeaks. De persoon achter dat account publiceert vaker renders van aankomende toestellen. Daarbij gaat het veelal om zelfgemaakte afbeeldingen op basis van blauwprints van fabrikanten. Dit keer is dat volgens de bron niet het geval, het zou namelijk gaan om een officiële afbeelding van de aankomende OnePlus 8 Pro.

Wat direct opvalt is de kleur groen die OnePlus tot nu toe nog niet heeft gebruikt bij eerdere toestellen. Naast deze nieuwe kleur komt de OnePlus 8 Pro ook op de markt in het blauw en zwart volgens eerder verschenen informatie. Ook de vermeende specificaties van dit vlaggenschip zijn al verschenen.



Meer over de OnePlus 8 Pro

Het toestel krijgt volgens geruchten een scherm aan boord van 6,78 inch met een hoge resolutie. OnePlus zou kiezen voor een verversingssnelheid van 120Hz, waarmee het scherm 120 keer per seconde ververst. Dat zorgt voor een soepele ervaring tijdens het gebruik. De Snapdragon 865-chip is aan boord, samen met 8 of 12GB werkgeheugen. Qua opslag krijg je keuze uit modellen met 128GB of 256GB en ook 5G-ondersteuning is aanwezig.

Opladen kan met maximaal 30 Watt via de eigen techniek van OnePlus. Daarbij wordt de 8 Pro het eerste toestel van de fabrikant dat draadloos kan opladen, wat eveneens kan met 30 Watt. Ook is er een ip68-certificering aanwezig, waardoor de smartphone stof- en waterdicht is. Tot slot zouden er vier camera’s aan de achterkant geplaatst zijn van respectievelijk 48, 48, 8 en 5 megapixel.

Presentatie op 15 april?

Volgens geruchten vindt de presentatie voor de nieuwe OnePlus 8-serie plaats op 15 april. Of dat klopt is nog de vraag, tot nu toe heeft OnePlus zelf nog geen uitnodigingen verstuurd voor een aankomend evenement. OnePlus komt volgens geruchten later dit jaar ook met een OnePlus 8 Lite-model op de markt.