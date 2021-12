‘Eerste officiële render van Samsung Galaxy S22 gelekt, alle modellen gemaakt van glas’

De eerste officiële Samsung-render van de nog onaangekondigde Galaxy S22 Plus en S22 Ultra zijn online verschenen. Ook krijgen alle modellen volgens een nieuw gerucht een glazen achterkant.

Rosé-kleurige Galaxy S22 Ultra te zien op eerste officiële render

Samsung is niet bepaald waterdicht als het aankomt op het lekken van producten. We weten al heel veel over de Samsung Galaxy S22, die naar verwachting pas in februari wordt aangekondigd. De bekende lekker Ben Geskin deelde onlangs de eerste officiële render van de Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra via Twitter. Met ‘officieel’ bedoelt de lekker dat de render door Samsung zelf is gemaakt.

Exclusive first look at Samsung #GalaxyS22 Ultra & Plus official poster



Bronze is back! pic.twitter.com/Wd8osKZ6hR — Ben Geskin (@BenGeskin) December 21, 2021

Op de render zien we de cameramodules van de S22 Plus en S22 Ultra. Ook zien we een nieuwe rosé-gouden kleur, waar meerdere bronnen in het verleden al over berichtten. Deze kleur lijkt enigszins op de Mystic Bronze-uitvoering van de Galaxy Note 20 Ultra.

Naast de kleuren zien we het nieuwe, hoekige ontwerp van de Galaxy S22 Ultra. Het toestel lijkt qua designtaal veel op een Note-smartphone. De S22 Plus lijkt veel op zijn voorganger, de Galaxy S21 Plus. Zowel het opvallende camera-eiland als de afgeronde hoeken keren terug. De schermranden van het toestel worden volgens de geruchten symmetrisch, maar dat kunnen we op basis van deze render helaas nog niet bevestigen.

Weg met het plastic

Nog meer goed nieuws over de Galaxy S22-serie. Volgens Ice Universe krijgen alle S22-modellen een achterkant van glas. De Galaxy S21 heeft nog een achterzijde van glasstic – een dure Samsung-term voor chique-aanvoelend plastic. Menig reviewer is daar niet helemaal over te spreken, aangezien het toestel ongeveer 800 euro kost. Daarvoor verwacht je geen plastic achterkantje.

There is a definite answer about the rear cover material of Galaxy S22 series:

S22, S22 +, S22 ultra are all made of glass! — Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2021

Glas is veel krasbestendiger dan plastic. Ook voelt glas simpelweg meer ‘premium’ aan – en dat is zeker wat waard. Plastic is daarentegen een stuk minder breekbaar dan glas. Ook weegt plastic minder.

