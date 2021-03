Een betrouwbare bron heeft de officiële afbeeldingen van de OnePlus en OnePlus 9 Pro gedeeld. De toestellen hebben heel wat gelijkenissen, maar verschillen zijn ook te zien. Door het delen van de renders weten we ook welke kleuren de toestellen krijgen.

Officiële afbeeldingen OnePlus 9 (Pro) gelekt

De afbeeldingen zijn online gezet op WinFuture, een bekende en betrouwbare bron als het gaat om smartphonenieuws. Uit de marketingrenders blijkt dat de OnePlus 9 wordt uitgebracht in drie kleuren: zwart, blauw en lila. Die versie krijgt een plat scherm van 6,5 inch en er is nog wat opvallends zichtbaar op de afbeeldingen.

Er zijn namelijk geen antennelijnen te zien in de behuizing. Dat duidt er waarschijnlijk op dat het frame gemaakt is van plastic. Datzelfde trucje haalde de fabrikant ook uit bij de OnePlus Nord. De achterkant heeft een glimmende afwerking en er zijn drie camera’s aanwezig. Met de twee grote sensoren maak je respectievelijk normale en groothoekfoto’s, maar waarvoor de derde camera dient is nog de vraag.

Wel weten we inmiddels dat OnePlus en camerafabrikant Hasselblad de samenwerking zijn aangegaan. Qua voorkant lijken de twee toestellen veel op elkaar met hun grote schermen en kleine gaatje voor de selfiecamera.

OnePlus 9 Pro komt ook in drie kleuren

Ook zijn er afbeeldingen van de OnePlus 9 Pro verschenen die op de markt komt in het donkergroen, zwart en zilver. Volgens WinFuture heeft dat model een matte afwerking, metalen frame en we zien vier sensoren op de achterzijde.

In eerdere teasers heeft OnePlus al laten weten dat het gaat om sensoren van fabrikant Sony, de IMX789 en IMX766. Net zoals bij de OnePlus 9 gebruik je die voor normale en groothoekbeelden. Waarschijnlijk kun je met een ervan wat zoomen.







De 9 Pro krijgt een scherm van 6,7 inch met afgeronde schermranden, net zoals bij de OnePlus 8 Pro het geval was. Overige informatie zoals hardware over de schermresoluties, RAM, interne opslag of Europese prijzen noemt de bron nog niet.

Aankondiging op 23 maart

In de aanloop naar de presentatie op 23 maart aanstaande verschijnt vast nog meer informatie. Ook OnePlus kan daarin een grote rol spelen, want de fabrikant staat namelijk bekend om zijn teasers. In voorgaande jaren was dat ook het geval, zodat er al best wat informatie bekend was voor de daadwerkelijke lancering.

