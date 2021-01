Er zijn officiële renders van de komende Samsung Galaxy A32 5G verschenen. De afbeeldingen tonen een middenklasse toestel met een strak ontwerp en maar liefst vier camera’s achterop.

Officiële renders Samsung Galaxy A32 tonen volledig toestel

Het Duitse WinFuture deelt de officiële beelden van de Samsung Galaxy A32. Het toestel verschijnt in vier kleuren: zwart, wit, blauw en violet.

De officiële renders lijken sterk op de onofficiële afbeeldingen die in november verschenen. Ten opzichte van het ontwerp zijn er dus geen verrassingen. Wel kunnen we nu met meer zekerheid de specificaties van het toestel delen.

De Samsung Galaxy A32 5G heeft vier camera’s aan de achterzijde: een hoofdcamera van 48 megapixels, een groothoekcamera van 8 megapixels, een macrocamera van 5 megapixels en tot slot een dieptesensor van 2 megapixels. Uiteraard heeft het toestel ook een frontcamera, deze is verwerkt in een kleine waterdruppel-notch.

De vingerafdrukscanner is verwerkt in de aan- en uitknop aan de rechterkant van de behuizing. Dit is veruit één van de handigste plekken om de sensor in te verwerken. Verder is het apparaat voorzien van een usb-c-poort en koptelefoonaansluiting.

Scherm van de Galaxy A32 zorgt voor een verrassing

Het scherm beslaat 6,5 inch. Hierdoor is het display van de Samsung Galaxy A32 5G qua afmetingen een slagje groter dan die van de Samsung Galaxy S20. Kortom: het is een flink toestel.

Het meest opvallende stukje informatie is dat de Samsung Galaxy A32 een lcd-scherm krijgt in plaats van het eerder verwachtte amoled-paneel. Dit kan wijzen op een toestel met een vriendelijker prijskaartje. De ervaring leert dat Samsung alleen toestellen uit de lagere middenklasse van een lcd-scherm voorziet.

Verder verwachten de insiders van WinFuture dat de Galaxy A32 is uitgerust met Dimensity 720 7nm processor van MediaTek. Dit is een budget chipset met 5G-mogelijkheden. Welke processor de 4G-variant van de A32 krijgt is nog niet bekend.

Release en prijs

Naar verluidt wordt de Galaxy A32 de meest betaalbare 5G-telefoon tot nu toe. Zelfs goedkoper dan de Samsung Galaxy A42 5G. Deze werd in oktober 2020 gelanceerd in Nederland.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de A32 5G officieel onthult. Volgens de laatste geruchten kunnen we een aankondiging gelijktijdig met de lancering van de Samsung Galaxy A52 en Samsung Galaxy A72 verwachten.

