‘Zien: officiële afbeeldingen van Samsung Galaxy S23 Plus en Ultra’

Er is weer een stel Samsung Galaxy S23-renders verschenen, deze ronde gaat het om officieel materiaal aldus de bron. Op de verschillende afbeeldingen zien we het Galaxy S23 Plus én S23 Ultra-model.

Samsung Galaxy S23 renders tonen Plus- en Ultra-model

De afbeeldingen zijn verschenen op het betrouwbare 91Mobiles. Volgens de website gaat het om de eerste officiële marketingafbeeldingen waarop twee toestellen uit de aankomende Samsung Galaxy S23-serie te zien zijn. Naast het basismodel (Samsung Galaxy S23) verschijnen er namelijk ook een Galaxy S23 Plus en Samsung Galaxy S23 Ultra.

Het S23 Plus-model is te zien in het roze (of paars), terwijl de Ultra in het groen te aanschouwen is. Dit zijn nieuwe kleuren die we veel op al het promotiemateriaal zullen zien, maar natuurlijk verschijnen de smartphones ook in andere kleurstellingen op de markt. Welke dat precies zijn is echter nog de vraag.

Eerder verschenen er al meerdere afbeeldingen van de komende S23-serie, maar die waren gebaseerd op blauwdrukken. Verschillen met de huidige Galaxy S22 Plus en S22 Ultra zijn minimaal. Bij laatstgenoemde zijn twee van de camerasensoren nu volledig in de behuizing geplaatst, terwijl die bij de voorganger nog wat uitstaken.

Presentatie op 1 februari 2023?

Op het promotiemateriaal zien we nog meer producten uit het assortiment van Samsung. Het gaat om de Samsung Galaxy Watch 5, Galaxy Buds 2 (Pro) en Watch 5 Pro. Daardoor kunnen we voorzichtig concluderen dat het nog even duurt, voordat Samsung nieuwe wearables introduceert.

De aankomende smartphones worden namelijk binnen enkele weken al verwacht. Op woensdag 1 februari vindt Galaxy Unpacked plaats aldus bronnen. Samsung zelf heeft officieel echter nog niks laten weten. Inmiddels is er al heel veel bekend over het nieuwe trio. Zo lijken ze veel qua uiterlijk veel op hun directe voorgangers en worden ze allemaal voorzien van een snelle Snapdragon 8 Gen 2-chip. We verwachten verschillende verbeteringen op het gebied van de accu’s en displays. Tevens worden ze direct uitgeleverd met Android 13 en krijgen ze jarenlang (beveiligings)updates.

