Series en films offline kijken: zoveel ruimte neemt het in op je smartphone

Onderweg wil je misschien zoveel mogelijk series en films meenemen, maar hoeveel ruimte neemt het offline kijken via streamingdiensten eigenlijk in?

Offline streamingdiensten: hoeveel ruimte neemt het in?

Als je op onderweg bent of op vakantie gaat, hoef je niet zonder je favoriete series en films te doen, want de meeste streamingdiensten laten je afleveringen en films downloaden zodat je offline kunt kijken. We leggen uit hoe dit per streamingdienst werkt, zoals welk abonnement je nodig hebt en waar je de juiste knoppen vindt.

De vraag blijft dan over hoeveel ruimte dat nou eigenlijk inneemt op je Android-toestel. Als je namelijk niet veel ruimte over hebt, moet je keuzes maken.

Algemene regels

De grootte van de bestanden van series en films op je smartphone wordt door verschillende dingen beïnvloedt. Allereerst de lengte van een aflevering of een film. Korter betekent dat er minder ruimte in beslag wordt genomen. Een komedieserie van twintig minuten vraagt minder MB’s dan een dramaserie van een uur.

Daarnaast is de kwaliteit een belangrijke factor in de grootte van de bestanden. Iets op hogere kwaliteit afspelen, betekent dat er meer informatie in beeld te zien is. Al die informatie moet opgeslagen worden, waardoor de bestanden groter zijn. Bij streamingdiensten kun je daarom vaak kiezen tussen downloaden op standaard kwaliteit of op hoge kwaliteit.

Ook kan de type serie of film invloed hebben op de grootte van de bestanden. Een animatieserie met weinig details zal een stuk minder ruimte in beslag nemen dan een serie met echte acteurs.

In de praktijk

De grootte van de bestanden is niet overal hetzelfde, omdat elke dienst een andere compressie toepast. Compressie betekent dat er minder informatie in beeld wordt getoond zonder al te veel kwaliteit te verliezen, om zo de bestanden klein te houden.

Netflix is goed in compressie, wat betekent dat series en films niet zoveel ruimte in beslag nemen als bij andere streamingdiensten. Dat betekent dat een aflevering van een uur ongeveer 250MB in beslag neemt. Zet je de kwaliteit hoger, dan kan één aflevering al snel richting de 1GB gaan. Ter vergelijking: dezelfde aflevering van The Witcher seizoen 3 van een uur vraagt in standaard kwaliteit om 275,3MB en in hoge kwaliteit 1,09GB.

Kijken we naar Disney Plus, dan neemt een aflevering van Secret Invasion van bijna een uur op standaard kwaliteit 421,4MB in beslag. Disney Plus biedt ook gemiddelde kwaliteit, waarbij dezelfde aflevering 639,5MB in beslag neemt. Op hoge kwaliteit gaat dat om maar liefst 2,5GB.

Bij Amazon Prime Video kun je kiezen tussen goed, beter en best. Daarmee wordt verwezen naar de kwaliteit van de video. Een uur durende aflevering van Jack Ryan vraagt met die drie opties om 215,7MB, 258MB en 470,4MB. Terwijl Prime Video in de instellingen van de app het heeft over 0,5GB, 0,8GB en 1,4GB. Het resultaat kan wisselen dus.

Hoge kwaliteit waarschijnlijk niet nodig

Hoewel je natuurlijk het liefst dingen in de hoogste kwaliteit wil kijken, is dat bij series op het kleine schermpje van je smartphone waarschijnlijk niet nodig. Heb je beperkte opslagruimte, dan raden we aan om een lagere kwaliteit te kiezen, zodat je meer afleveringen en films mee kunt nemen. Kijk je op een tablet? Dan is een hogere kwaliteit wel het overwegen waard.

