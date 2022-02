Zo kun je de Olympische Winterspelen 2022 online kijken

De Olympische Winterspelen 2022 in Beijing zijn nu eindelijk begonnen! De komende weken gaan onze sporters er weer alles aan doen om zoveel mogelijk medailles te winnen. Wil je het meemaken? Wij vertellen hoe je de livestream van de Olympische Winterspelen kunt kijken op je smartphone of tablet.

Olympische Winterspelen 2022 online kijken

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is inmiddels achter de rug. In totaal doen er 42 Nederlandse wintersporters mee, die vanaf morgen weer proberen om een gouden plak en de daarbij behorende eeuwige roem in de wacht te slepen. Zal Sven Kramer nog één keer kunnen vlammen? Maakt Irene Schouten haar favorietenrol waar? We gaan het de komende weken allemaal zien!

Zit jij er al helemaal klaar voor? De Olympische Winterspelen van 2022 zijn live te kijken via de website of de app van de NOS. Daarnaast zijn de verschillende wedstrijden ook te zien op NPO1 en in de NPO-app op je smartphone of tablet. Heb je Ziggo Go of Discovery Plus, dan kun je ook daar live naar de Olympische Spelen kijken.

Programma Nederlandse deelnemers

Zoals gezegd doen er 42 Nederlanders mee aan de Olympische Winterspelen. In het complete programma zie je precies wie wanneer in actie komt. Hieronder vind je alvast de tijden voor dit weekend. Wie alles wil volgen, zal de wekker vanwege het tijdsverschil nogal vroeg moeten zetten.

Zaterdag – 5 februari

03:34 uur: Snowboard (vrouwen): slopestyle – kwalificaties – run 1 en 2

09:30 uur: Schaatsen (vrouwen): 3.000 meter

12:00 uur: Shorttrack: heats 500m (v), heats 1000m (m), finales mixed relay

Zondag – 6 februari

02:30 uur Snowboard (vrouwen): slopestyle – finale – run 1, 2 en 3

05:30 uur Snowboard (mannen): slopestyle – kwalificaties – run 1 en 2

09:30 uur Schaatsen (mannen): 5.000 meter

Olympische Winterspelen in Beijing

In totaal bestaan de Olympische Winterspelen uit 109 verschillende disciplines. Die vinden plaats in en rond de Chinese hoofdstad Beijing. In het centrum worden onder meer curling, ijshockey en kunstrijden gehouden. Yanqing is het decor van bobsleeën en rodelen. In het wat verder weg gelegen Zhangjiakou gaan onder andere de langlaufers en schansspringers op jacht naar goud.