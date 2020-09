Over ruim twee weken begint Mobile World Congress, dus is het logisch dat er al flink gespeculeerd wordt over de diverse toestellen die de fabrikanten gaan aankondigen. Nadat we eerder al een foto van de Samsung Galaxy Mini 2 publiceerden, blijkt er nu opnieuw een toestel uitgelekt. Een nog onbekend HTC-toestel voorzien van Ice Cream Sandwich is te vinden op de website phoneArena. Het toestel lijkt onderdeel van de HTC Incredible-lijn en draait op Android 4.0.1 met HTC Sense 4.0. Ook zit er een 1,2 GHz processor in, 1 GB RAM, een 8-megapixel camera en 4G LTE-connectiviteit. Deze nieuwe HTC zou gelijktijdig met de superplatte HTC Ville en het nieuwe vlaggenschipproduct, de quad-core HTC Edge, gelanceerd kunnen worden tijdens de grootste telecombeurs van Europa. Ook opvallend aan dit toestel: de witte plastic achterkant met een verdikking in een asymmetrisch patroon. Origineel is het in ieder geval wel.



