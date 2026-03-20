Dit ene woord moet je nooit tegen onbekende bellers zeggen

Scammers zijn een groot probleem, maar ze hebben je niet alleen te pakken als je per ongeluk jouw gegevens deelt. Sommigen zijn enkel op zoek naar dit ene woord.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onbekende bellers aan de telefoon

De meeste mensen zijn gelukkig op hun hoede als ze worden gebeld door een onbekende beller. Die weten dat je niet moet ingaan op verzoeken tot het delen van je gegevens, of moet meegaan bij het installeren van een programma op de computer. Toch zijn scammers niet altijd hiernaar opzoek.

De gesprekken die scammers met je voeren worden vaak opgenomen. Het idee is dat wat jij zegt later dan misbruikt kan worden. Specifiek kan dit om een enkel woord gaan: “ja”. Met dat woordje bevestig je iets, en dat kunnen de scammers inzetten voor identiteitsfraude.

Een scammer kan bijvoorbeeld je naam of je adres weten, en zeggen: “spreek ik met (je naam)?” of “Spreek ik met de bewoner van (je adres)”? Uit automatisme bevestig je dat waarschijnlijk al snel met een “ja”. Zeker als ze vragen “kun u mij goed verstaan?”. In plaats daarvan moet je jezelf trainen om te antwoorden met een vraag zoals “waarvoor is dit?”. Door vragen terug te stellen krijgen deze scammers niet wat ze willen.

Wat je nog meer niet moet zeggen

Scammers kunnen heel overtuigend praten waardoor je al snel dingen zegt die je eigenlijk niet zou moeten delen. Ken je de beller niet, deel dan geen persoonlijke informatie. Dat gaat bijvoorbeeld om je adres, IBAN of geboortedatum.

Een nieuw probleem is dat via AI het tegenwoordig relatief makkelijk is om iemands stem na te maken. Daarvoor hebben de scammers maar een paar minuten aan goede audio nodig. Een truc kan dus zijn om jou een tijdje aan het woord te laten, om al die audio vervolgens te gebruiken voor een stemkloon. Voorkom dus dat je een heel verhaal afsteekt als je de situatie niet vertrouwt.

Als je het niet vertrouwt

Als je de partij aan de andere kant van de lijn wel wil spreken, maar je weet niet zeker of ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn? Dan is er een simpele oplossing: zeg dat je ze terugbelt via het telefoonnummer dat op hun officiële website staat.

Tips

Phishing is een steeds groter probleem. Lees onze tips over hoe je deze vorm van fraude kunt herkennen, voorkomen en op kunt lossen. Ook leggen we uit wat je wel en vooral niet moet doen als je gegevens zijn gelekt.