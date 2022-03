5 onbekende smartphonemerken waar je (misschien) nog nooit van hebt gehoord

Samsung, Apple en Motorola kennen we natuurlijk allemaal. Maar ken je deze vijf onbekende smartphonemerken ook?

Deze 5 smartphonemerken zijn onbekend en upcoming

Bijna alle Nederlanders hebben anno 2022 een smartphone. Zo’n 72 procent van deze toestellen komt uit de fabrieken van Samsung en Apple, aldus Consultancy.nl. Dat betekent dus dat slechts 28 procent van de Nederlandse smartphonegebruikers géén iPhone of Samsung-smartphone heeft.

Naast Apple en Samsung is een aantal merken de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Denk hierbij aan OnePlus, Xiaomi, Oppo en Realme. Grote Nederlandse providers bieden smartphones van deze merken aan en ook webwinkels als Belsimpel.nl verkopen een breed scala van relatief onbekende smartphonemerken.

Hoewel jij misschien niet zomaar een Realme-toestel bij naam kan noemen, is een aantal smartphonemerken nog veel onbekender. Het zou echter zomaar kunnen dat deze merken de komende jaren door zullen breken.

1. Vivo: voor de technologische snufjes

Vivo is een zusterbedrijf van OnePlus, Oppo en Realme. Al deze merken behoren tot het Chinese BBK Electronics. Telefoons van Vivo zien er dan ook enigszins herkenbaar uit. Dat betekent niet dat Vivo dertien-in-een-dozijn-smartphones maakt; integendeel, zelfs.

Vivo X70

Zo maakte Vivo in 2014 de dunste smartphone ooit, met een dikte van 4,75 millimeter. Het allereerste toestel met een in-display vingerafdrukscanner komt van Vivo en de fabrikant heeft ook de eerste randloze telefoon met een uitschuifbare selfiecamera op zijn naam staan. Momenteel verkoopt het bedrijf een toestel met een van kleur veranderende achterkant. Wow.

2. TCL: een oude bekende, zonder dat jij dat weet

TCL is een Chinese techgigant, voornamelijk bekend om haar agressief geprijsde televisies en soundbars. De fabrikant maakt echter ook smartphones, en sinds 2021 zijn deze ook in Nederland te koop. De toestellen vallen, net als de Android-toestellen van Vivo, vooral in het budget- en middensegment.

De kans is groot dat je al eens een TCL-toestel gezien of zelfs gebruikt hebt, zonder dat je het wist. De fabrikant maakte in het verleden namelijk ook smartphones onder de naam van Alcatel en BlackBerry. Inmiddels brengt TCL ook telefoons uit onder haar eigen merknaam.

3. Poco: uitstekende specificaties

Xiaomi bracht in 2018 de Pocophone F1 uit; een toestel dat hoge ogen gooide vanwege zijn uitzonderlijke prijs-kwaliteitsverhouding. Het toestel verkocht zó goed dat Xiaomi besloot om meerdere Poco-telefoons uit te brengen, maar dan onder een nieuw merk: Poco. Inmiddels staat Poco volledig los van Xiaomi.

Poco F3

Hoewel Poco nu een onafhankelijk merk is, leeft de legacy van de Pocophone F1 gelukkig voort. Da fabrikant maakt uitstekende smartphones met snelle chips, prachtige schermen en goede camera’s – maar dan voor relatief weinig geld. Zo is er de Poco F3, een toestel dat Android Planet-redacteur Mike beoordeelde met maar liefst een 8,5. Lees hier onze volledige Poco F3 review.

4. Crosscall: perfect voor de ruige levensstijl

Werk jij bijvoorbeeld in de bouw, of ben je ontzettend avontuurlijk en neem je jouw telefoon graag mee tijdens het sporten? Crosscall maakt smartphones speciaal voor jou. De fabrikant focust zich namelijk op stevigheid en duurzaamheid. Crosscall-smartphones zijn water- en stofdicht. Ook zijn de toestellen vanwege hun robuuste ontwerp behoorlijk valbestendig.

Crosscall-telefoons zijn zeker niet voor iedereen. Stijlvol zijn ze – hoewel dat een subjectief begrip is – zéker niet. Daarnaast blinken de smartphones niet uit op het gebied van camera’s en specificaties.

5. ZTE: niet in Nederland, wel heel indrukwekkend

ZTE maakt smartphones voor – het verbaast je inmiddels vast niet meer – de Chinese markt. Dit is de enige smartphonefabrikant van dit artikel die geen toestellen in Nederland verkoopt. We nemen ZTE evengoed mee omdat het merk in de Verenigde Staten steeds populairer wordt.

ZTE Axon 30

In het verleden verkocht ZTE wél een aantal smartphones in Nederland. Wie weet komt de fabrikant op de dag terug naar ons kikkerlandje. Voor technologische ontwikkelingen moet je bij ZTE zijn. Zo maakt de fabrikant een smartphone met een volgende generatie selfiecamera onder het scherm. Deze is nagenoeg onzichtbaar.

Toestellen van ZTE zijn niet al te duur, maar wel heel compleet. De fabrikant is wat dat betreft vergelijkbaar met Poco. Hoop jij dat ZTE weer een terugkeer maakt op Nederlandse bodem? Laat het vooral even weten in de reacties onder dit artikel.

