Onderzoek: dit zijn de best beoordeelde nieuws-apps

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 12 miljoen Nederlanders gebruikmaken van één of meer nieuws-apps. Het gaat om gebruikers boven de 18 jaar die gemiddeld vijf verschillende nieuws-apps gebruiken. In dit artikel vertellen je welke apps het populairst zijn en waarom.

De populairste nieuws-apps volgens landelijk onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksinstantie Newcom onder ruim 7000 respondenten. Er bleek dat 12,1 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar gebruikmaken van één of meer nieuws-apps, waarvan 9,3 miljoen deze dagelijks gebruiken. 7 miljoen gebruikers hebben ook de app van een regionale omroep op hun mobiele toestel geïnstalleerd.

Het gemiddelde aantal apps voor het nieuws die volwassen Nederlanders gebruiken is vijf. Er zijn namelijk meerdere elementen die de gebruiker belangrijk vindt voor een nieuws-app. In het onderzoek zijn een aantal duidelijke voorkeuren te zien. Zo wil de testgroep het liefst kort, feitelijk, actueel, serieus nieuws checken in tekstvorm. Opvallend is dat de Nederlanders liever een gratis app met reclame gebruiken dan een betaalde app zonder advertenties.

Beoordeling van nieuws-apps

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal partijen bovenin de mobiele nieuwsmarkt staan. Zowel op het gebied van bekendheid als gebruik. We zetten de best beoordeelde nieuws-apps even voor je op een rijtje.

NOS

De NOS-app is de best beoordeelde nieuwsservice voor mobiele gebruikers. De app wordt namelijk beoordeeld met een 7,8. Ruim de helft van de respondenten geeft aan deze app te gebruiken. De app is in de Google Play Store dan ook al meer dan 5 miljoen keer gedownload.

NOS NOS 8,8 (68.200 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

NU.nl

Op de tweede plek staat NU.nl met een beoordeling van 7,7. De meeste respondenten noemden die app trouwens als eerste toen er naar een nieuws-app gevraagd werd die ze kenden. Nu.nl valt onder DPG Media en is ook al meer dan 5 miljoen keer gedownload in de appwinkel van Google.

NU.nl - Nieuws, Sport & meer DPG Media Magazines B.V. 6 (36.600 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

AD

Het AD staat op de derde plek van bekendheid en dagelijks gebruik. De app valt ook onder DPG Media, maar richt zich ook meer op regionale omroepen. Vooral in de provicies Utrecht en Zuid-Holland staat AD hoog op het lijstje.

AD – Nieuws, Regio en Show DPG Media Services 7,6 (19.600 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

RTL Nieuws

De RTL Nieuws-app wordt door ruim een derde van de respondenten gebruikt. De app zegt de plek te zijn voor betrouwbaar nieuws en intrigerende verhalen. Hij staat op plek vijf van de ‘Top of mind bekendheid-lijst’.

RTL Nieuws RTL Nederland B.V. 6,4 (5.760 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Hier vind je het laatste Android-nieuws