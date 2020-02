Onderzoek: veel mensen willen smartphonegebruik niet in kaart brengen

Zowel Apple als Google maken zich zorgen om de verslavende factor van smartphones. Daarom doen ze hard hun best om gebruikers inzicht te geven in hun eigen smartphonegebruik. Maar gebruiken mensen deze functies wel? We vroegen het aan onze lezers in een enquête.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onderzoek naar schermtijd van smartphonegebruikers

Vanwege de verslavende factor van smartphones proberen zowel Apple als Google jouw smartphonegebruik inzichtelijk te maken. Door middel van verschillende tools, zoals Digitaal Welzijn, maken ze gebruikers bewust van de tijd die ze achter een scherm doorbrengen.

Maar in hoeverre wordt deze functie daadwerkelijk gebruikt, en hebben mensen er überhaupt behoefte aan? Om hier achter te komen vroegen we onze lezers van Android Planet en zustersite iPhoned om een enquête in te vullen. Ruim vijfhonderd lezers hebben meegedaan, wat een aantal interessante resultaten opleverde.

1. Schermtijd is hoger dan gedacht

Uit ons onderzoek blijkt dat 50 procent van de deelnemers denken dat zij hun smartphone twee tot vier uur per dag gebruiken. 25 procent denkt zijn smartphone 4 tot 6 uur te gebruiken. Toen zij hun daadwerkelijke gebruik in de instellingen checkten, bleek dit in de meeste gevallen een goede inschatting. Voor een klein deel van de groep viel het echter flink tegen: zij gebruiken hun smartphone zo’n 6 tot 8 uur op een dag.

De meningen binnen de groep van 552 deelnemers zijn hierover verdeeld, maar we kunnen twee kampen onderscheiden: de eerste groep vindt het huidige smartphonegebruik normaal. De tweede groep vindt het aan de hoge kant. Een opvallend detail hierbij is dat onder Android-gebruikers de eerste groep groter is, terwijl onder iPhone-gebruikers juist de tweede groep groter is.

2. Meerderheid gebruikt schermtijd-functie niet

Een opvallende uitkomst van de enquête is dat een ruime meerderheid van de deelnemers de schermtijd-functie niet gebruikt. Ondanks dat meer dan de helft zegt wél bekend te zijn met de schermtijd-functie, gebruikt ruim driekwart van de deelnemers deze functie niet.

3. ‘Schermtijd is niet nodig’

20 procent van de deelnemers kent de functie niet, maar zou deze ook niet willen gebruiken. De eerder genoemde groep smartphonegebruikers, waarbij het gebruik hoger ligt dan hun eigen inschatting, kennen de schermtijd-functie vaak wel, maar hebben geen interesse in het gebruik ervan.

De reden hiervoor is vaak dat deze deelnemers het niet nodig vinden. Ze denken dat ze het zelf in de gaten kunnen houden, of omdat ze niks met de info doen. Eén deelnemer zegt het niet aan te durven: “Puurweg angst. Ik ben bang voor de “shock” omdat het aantal uren eigenlijk te hoog is. Wat niet weet, wat niet deert.”

Conclusie

De meeste mensen kijken dus zo’n twee tot vier uur per dag naar hun smartphonescherm. Een kleinere groep gebruikt zijn smartphone vier tot zes uur op een dag. Een erg klein deel gebruikt zijn smartphone daadwerkelijk zes tot acht uur op een dag.

Opvallend is dat een ruime meerderheid van de deelnemers geen tool zoals Schermtijd of Digitaal Welzijn gebruikt om zijn of haar schermtijd bij te houden. Veel mensen vinden het niet nodig, omdat ze denken dat ze het zelf in de gaten kunnen houden. Ook denken veel mensen dat ze er niks aan zouden doen als ze hun schermtijd zouden weten.