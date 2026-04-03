Onderzoek wijst uit: vooral deze telefoons worden duurder

Zoals bekend is er al tijden sprake van een wereldwijd tekort aan chips, specifiek aan RAM bedoeld voor smartphones. De daaruit volgende prijsstijgingen raken vooral instapmodellen. Dat zit zo.

Duurdere smartphones onvermijdelijk

De berichten over stijgende kosten voor elektronicafabrikanten (onder andere door een tekort aan geheugenchips) vliegen je om de oren. Zodra fabrikanten aangeven dit te willen doorberekenen aan de consument, haalt dat vaak het nieuws. Zo hebben Oppo en OnePlus onlangs laten weten hun goedkopere toestellen in China voor hogere prijzen in de winkel te leggen.

Ook al ontzien deze twee merken momenteel Nederland en België, kan het haast niet anders dat ook consumenten hier snel genoeg te maken gaan krijgen met duurdere smartphones. Maar, welke telefoons hebben de meeste en minste kans om geraakt te worden: instapmodellen, middenklassers of high-enders? Het antwoord op die vraag staat in een recent onderzoek van de Zuid-Koreaanse tak van Counterpoint Research.

Instapmodellen hardst geraakt

Dit marktonderzoeks- en analysebureau gespecialiseerd in technologie stelt dat flinke prijsstijgingen in het tweede kwartaal van dit jaar onvermijdelijk zijn. Reden hiervoor zijn hogere kosten voor DRAM (vluchtig werkgeheugen voor tijdelijke data-opslag) en NAND (niet-vluchtig opslaggeheugen dat data permanent bewaart). Dit heeft een grote impact op de smartphonemarkt, door het onderzoeksbureau onderverdeeld in drie categorieën.

In het onderzoek wordt een smartphone onder de 200 dollar als instapper beschouwd. Door de stijgende kosten vertegenwoordigen de geheugenkosten (6GB/128GB) van een dergelijk toestel inmiddels 43 procent van de totale materiaalkosten, ook wel BOM (Bill of Material) genoemd. Het bureau merkt op dat dit hoge percentage vooral fabrikanten zal raken die afhankelijk zijn van budgettelefoons om hun marktaandeel te vergroten.

Middenklassers minst getroffen

Ook midrangers (telefoons tussen de 400-600 dollar) kunnen een prijsstijging krijgen, maar zouden wel het minst worden getroffen. Een toestel met 8GB/256GB bedraagt momenteel respectievelijk 20 en 16 procent van de totale materiaalkosten.

Bij high-enders (telefoons vanaf 800 dollar) is er wellicht sprake van een stijging van 100-150 dollar voor het materiaal. Een toestel met 16GB/512GB maakt respectievelijk 23 en 18 procent van de BOM uit.

Dit gaan smartphonemakers doen

Volgens Counterpoint Research is de huidige situatie onhoudbaar en moeten merken dus op zoek naar oplossingen. Daarom wijst het onderzoeksbureau op twee mogelijke wegen die smartphonefabrikanten kunnen bewandelen. Ten eerste zouden ze minder afhankelijk moeten worden van instapmodellen en kijken naar andere segmenten.

Ten tweede zouden smartphonebouwers hun budgettoestellen lagere specificaties kunnen geven op vlakken die consumenten minder belangrijk vinden. Op deze manier worden de hogere kosten elders – met name dus op chipgebied – gecompenseerd. Maar, hier zit natuurlijk een grens aan. Een budgettoestel kan niet oneindig uitgekleed worden, dan blijft er weinig smartphone (en waarschijnlijk geen enkele consument) meer over.

We zouden Android Planet niet zijn als we niet nog wat koopadvies voor je in huis hebben. Klik op de linkjes hieronder voor de beste smartphones onder de 200 en 500 euro.