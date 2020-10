Een update voor de Samsung Galaxy A71 rolt nu uit. Daarin vind je de One UI 2.5-schil en de beveiligingspatch van oktober. Zo kun je ook op dit Samsung-toestel gebruikmaken van verschillende nieuwe functies.

Lees verder na de advertentie.

One UI 2.5-update Samsung Galaxy A71

Enigszins onverwacht is Samsung in Nederland begonnen met de uitrol van de One UI 2.5-update voor de Samsung Galaxy A71. De nieuwe update is te downloaden op alle Nederlandse en Belgische unbranded toestellen, schrijft GalaxyClub. Zo’n unbranded toestel bevat schone software en juist geen aanpassingen die vaak worden doorgevoerd door providers. Heb je een branded Vodafone toestel, dus met aangepaste software, dan is de update nog niet beschikbaar.

Downloaden en installeren kan direct op het toestel zelf, dus updaten via een computer hoeft niet. Naast de nieuwe schil is ook de beveiligingsupdate van oktober toegevoegd, zodat je weer helemaal up-to-date bent. Heb je een A71, maar heb je nog geen update gezien? Check dan handmatig of de update voor jouw toestel al klaarstaat. Gebruik daarvoor onderstaande stappen:

Pak je telefoon erbij Open de ‘instellingen’ op je smartphone; Check op updates Kies voor ‘software-update’; Downloaden maar Kes voor ‘downloaden en installeren’.

De Samsung Galaxy A71

Nieuwe functies in One UI 2.5

Andere toestellen waar de update ook al voor beschikbaar is, zijn onder andere de Samsung Galaxy S20– en Note 20-serie. Het lijkt ook zeer waarschijnlijk dat de populaire Samsung Galaxy A51 de update gaat krijgen. De A51 is het kleinere broertje van de A71.

Met de nieuwe software kun je onder andere de Android 10-navigatiegebaren gebruiken in andere launchers. Ook is de ‘Enkele opname’-functie aanwezig. Je klikt daarbij een keer op de sluiterknop, waarna alle camera’s op het toestel foto’s en video’s maken. Daarna kun je rustig uitzoeken welke content het beste is en die bewaren. Tot slot kun je draadloos gebruikmaken van Samsung DeX. Daarbij koppel je externe hardware zoals een monitor en toetsenbord met het toestel, om zo productiever te werken.

Meer over de Samsung Galaxy A71

De A71 werd begin dit jaar gepresenteerd met een adviesprijs van 469 euro. Via onze Galaxy A71-prijsvergelijker pik je het toestel inmiddels op voor rond de 350 euro. Wil je alles weten over onze ervaringen? Bekijk dan direct even onze uitgebreide Samsung Galaxy A71-review.

Meer lezen over Samsung