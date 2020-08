Met de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra introduceerde Samsung ook One UI 2.5, de nieuwste versie van zijn software. Ook oudere smartphones kunnen een update verwachten: dit zijn ze op een rijtje.

One UI 2.5-update: deze smartphones krijgen ‘m

In een persbericht waarin Samsung de One UI 2.5-update voor de Galaxy S20 aankondigt, laat het ook weten welke oudere toestellen worden bijgewerkt. Flink wat smartphones krijgen een update en zelfs de Galaxy S9 en Note 9 uit 2018 draaien straks op de nieuwste versie van Samsungs software. Hieronder zie je een overzicht van alle telefoons die een One UI 2.5-update ontvangen.

Het is onduidelijk of One UI 2.5 ook beschikbaar wordt gemaakt voor toestellen uit de Galaxy A- of Galaxy M-reeks. Samsung werkt deze telefoons ook regelmatig bij, maar noemt ze niet in het persbericht. Zodra hier meer informatie over bekend is, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

Dit is nieuw in One UI 2.5

One UI 2.5 is niet een enorm grote update, maar brengt wel een aantal nieuwe features met zich mee. Zo wordt de Samsung Notes-app, de notitie-app van het bedrijf, van een grote upgrade voorzien. Ook Samsung DeX wordt verbeterd en is het mogelijk om het wachtwoord van je wifi-netwerk snel en simpel met andere Samsung-telefoons in de buurt te delen. Dit is handig voor als je bijvoorbeeld vrienden of familie op bezoek hebt.

Onlangs maakte Samsung bekend dat het zijn smartphones ook langer gaat updaten. Het bedrijf zegt dat toestellen nu drie grote Android-upgrades krijgen, wat vergelijkbaar is met het updatebeleid van Google en OnePlus. Heb je bijvoorbeeld een Samsung S10, dan kun je updates naar Android 11 en 12 verwachten. De nieuwe Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra krijgen zelfs updates tot en met Android 13. Ook de goedkopere Galaxy A51 en A71 worden langer bijgewerkt.

