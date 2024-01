‘Deze Samsung-smartphones krijgen straks ook One UI 6.1’

One UI 6.1, de software die standaard op de nieuwe Galaxy S24-smartphones staat, komt waarschijnlijk ook naar andere Samsung-telefoons. Krijgt jouw toestel de update ook?

One UI 6.1 komt misschien ook naar deze Samsungs

Samsung brengt regelmatig nieuwe versies van One UI uit, de software die het bedrijf over Android heen legt. De meest recente versie is One UI 6.1, dat standaard op de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra zou draaien. Deze smartphones worden bijna aangekondigd, maar de update verschijnt in de toekomst ook voor andere Samsung-toestellen.

De insider Tarun Vats laat op X (voorheen Twitter) weten dat One UI 6.1 op dit moment wordt getest voor een flink aantal telefoons. Denk hierbij aan de meest recente Folds en Flips van Samsung, maar ook de Galaxy S23- en S22-smartphones. De volledige lijst zie je hieronder.

Het is onduidelijk wanneer de toestellen de One UI 6.1-update mogen verwachten. Android Central schrijft dat dit wel een tijdje kan duren, omdat de upgrade vrij groot is. In de softwarversie zouden de nieuwe ‘Galaxy AI’-features van Samsung zijn verwerkt. Deze nieuwe functies worden later vandaag onthuld tijdens het Galaxy Unpacked-evenement.

Galaxy S24-aankondiging

De Galaxy S24, het instapmodel, krijgt volgens geruchten een 6,2 inch-scherm. De Galaxy S24 Plus heeft een 6,7 inch-display en is daarmee een fractie groter dan de S23 Plus (6,6 inch). De Ultra is – zoals altijd – de grootste (6,8 inch) en krachtigste telefoon van het drietal. Het apparaat zou een Snapdragon 8 Gen 3-processor hebben, terwijl de S24 (Plus) het moet doen met een Exynos 2400-chip.

De prijzen van de nieuwe Samsung-smartphones zijn ook gelekt. Volgens een betrouwbare bron gaat de Galaxy S24 straks voor 899 euro over de toonbank. De Galaxy S24 Plus heeft een adviesprijs van 1149 euro. Daarmee zijn deze smartphones 50 euro goedkoper dan de voorgangers. De Galaxy S24 Ultra kost echter 1449 euro en is daarmee juist 50 euro duurder geworden.

