‘Deze twee populaire Samsungs krijgen óók One UI 8.5-update’

Het is bij Samsung-eigenaren de grote vraag: wanneer komen wij aan de beurt voor de nieuwste software? De Galaxy S26-serie, A37 en A57 hebben One UI 8.5 al, maar de A54 en A55 zouden zomaar ook geluk kunnen hebben!

Samsungs bètaprogramma: high-enders eerst

Over het algemeen kiest Samsung ervoor om bètaversies van One UI exclusief beschikbaar te maken voor vlaggenschepen. Dit kan mensen overtuigen om een duurder model aan te schaffen, wetende dat je daarmee als eerst de nieuwste functionaliteiten kan testen. Een logische keuze wellicht, maar minder leuk voor eigenaren van een middenklasser van het Zuid-Koreaanse merk.

En dat is de grote meerderheid, want vooral de midrangers verkopen erg goed, zoals we zagen in de top 10 van populairste telefoons in Q4 van vorig jaar. Daar sprongen de Galaxy A56 en A36 bovenuit. Wie dus shopt in het middensegment van Samsung, moet meestal wachten op de stabiele release van de nieuwste One UI-versie. Dat kan frustrerend zijn, aangezien er in elke nieuwe softwareversie leuke en handige functionaliteiten zitten.

Oudere generatie Galaxy A-serie aan de beurt?

Toch lijkt Samsung nu ook gedacht hebben aan eigenaren van de populaire A’tjes, waaronder de Samsung Galaxy A54 en A55. Dat heeft Tarun Vats ontdekt. De bekende lekker stuitte op twee communityforums gewijd aan het One UI 8.5-bètaprogramma, specifiek voor deze twee modellen uit de A-serie.

Hoewel er nog geen officiële aankondiging is van Samsung, is het opzetten van zo’n discussieforum meestal de laatste stap voordat een bèta voor een bepaald toestel live gaat. Dit nieuws volgt op het eerdere bericht dat Samsung de testversie van One UI 8.5 heeft uitgerold voor de Galaxy S23, A35 en A36. Die laatste twee hadden de primeur om als eerste toestellen uit de A-serie ooit deel te nemen aan het bètaprogramma.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De keerzijde: toch nog even geduld

We juichen toe dat Samsung steeds meer aan eigenaren van een middenklasser lijkt te denken. Dat had veel eerder kunnen (of moeten) gebeuren, maar beter laat dan nooit. Wel is het niet zo dat iedereen met een A54 of A55 zich nu al kan verheugen op de nieuwste snufjes die de One UI 8.5-software te bieden heeft.

Meestal zit er ruim een maand tussen het uitrollen van de bètaversies en de uitrol van een stabiele versie. Verder is het onduidelijk wat er met de A56 gebeurt. De recent verschenen A57 (en A37) draaien vanuit de doos op Android 16 met One UI 8.5, maar tussen de A57 en de A55 zit natuurlijk nog de A56. Kortom: het is voor iedereen met een A54, A55 én A56 op zak nog even afwachten.