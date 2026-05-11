Installeren maar: One UI 8.5 rolt uit voor de Samsung Galaxy S25

Samsung is begonnen met het uitrollen van de One UI 8.5-update naar de Galaxy S25-telefoons. Ook eigenaren van de Z Flip 7 FE kunnen met de nieuwe software aan de slag.

We hebben er behoorlijk lang op moeten wachten, maar nu is het zover: One UI 8.5 is te downloaden op de Nederlandse versies van de Samsung Galaxy S25, S25 Plus en de S25 Ultra. Ook voor de Galaxy Z Flip 7 FE staat deze update klaar.

One UI 8.5 maakte eerder dit jaar zijn debuut op de Galaxy S26-serie. De verwachting is dat er spoedig meer modellen aan de slag kunnen met de nieuwe software. Mogelijk zelfs vandaag nog. We werken dit artikel bij als er meer informatie is over bijvoorbeeld de normale Fold 7 en Flip 7. Ook de Galaxy S24-serie zal spoedig aan de beurt komen.

We zijn nog bezig te ontdekken welke functies van de Galaxy S26 precies naar de oudere smartphones komen. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of ‘Now Nudge‘ al ingebakken zit in One UI 8.5 op de Galaxy S25. Wel is duidelijk dat je bijvoorbeeld AirDrop moet kunnen gebruiken na de update. Dat maakt het uitwisselen van bestanden met Apple-apparaten een stuk gemakkelijker.

One UI 8.5 is een tussentijdse update, die nog steeds gebaseerd is op Android 16. Je hoeft dan ook geen enórme veranderingen te verwachten. Het gaat vooral om verfijningen. Zo gaat de weerwidget op de schop, krijg je meer informatie over de staat van je batterij en kun je screenshots maken van een deel van je scherm. Daarnaast kun je nu de opslag van je andere Samsung-apparaten raadplegen op je telefoon.

De update is op de Galaxy S25 ongeveer 4GB groot. Na het installeren zul je je smartphone even opnieuw moeten opstarten om de installatie af te ronden.

