De One UI 8.5-vernieuwingen van de Samsung Galaxy S26 op een rij

De Galaxy S26-serie is gelanceerd met One UI 8.5, de nieuwste softwareversie van Samsung. Wij vertellen over vier handige nieuwe of verbeterde functies die je in de software kunt vinden.

Nieuwe software nog exclusief voor S26-serie

Momenteel maken alleen de nieuwste vlaggenschepen gebruik van One UI 8.5. Deze software zit voorgeïnstalleerd op de Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra. Als jij al in het bezit bent van een van deze toestellen, ben je vast al enkele nieuwe of verbeterde functies tegengekomen.

Later wordt One UI 8.5 ook uitgerold naar oudere Galaxy-toestellen, zoals de S25-serie. Heb je die in je broekzak, dan moet je dus nog even geduld hebben. Lees hieronder welke ver grote vernieuwingen je zoal kunt verwachten.

1. Privacy display

Er is al waanzinnig veel over geschreven, maar hij hoort zeker thuis in deze lijst en wel op de eerste plaats. Het Privacy Display is de grote vernieuwing van de S26-serie. De functie maakt je scherm onleesbaar voor mensen naast je omdat de zijhoeken van het display donker worden. Alleen jij (recht voor het scherm) ziet goed wat er te zien is. Dit is wat forenzen in de trein en het vliegtuig al jaren wilden: geen pottenkijkers meer.

Je kunt Privacy Display aan- en uitzetten wanneer je wilt. Ook is het mogelijk om het standaard in te stellen voor bepaalde apps met gevoelige informatie, zoals je bankapp. Of juist voor binnenkomende meldingen van je social media en communicatie-apps. In dat geval wordt in plaats van aan de zijkanten van het scherm, een specifiek gedeelte bovenaan donkerder (en dus moeilijker leesbaar) gemaakt voor anderen om je heen.

2. Now Nudge

Now Nudge is een andere nieuwe functie binnen One UI 8.5. Deze is ontwikkeld met het oog of productiviteit. Het geeft je suggesties voor relevante en slimme vervolgacties op basis van je schermactiviteit. Dat is mogelijk omdat het systeem in realtime je scherm analyseert. Dat scheelt apps openen en een hoop zoekwerk. Deze voorbeelden maken het duidelijk:

Vraagt iemand om je beschikaarheid, dan kun je gelijk je agenda-app openen voor een geschikte tijd;

Vraagt iemand om foto’s of video’s van een feestje? Now Nudge kan automatisch leuke media uit je galerij voorstellen;

Een gedeelde locatie in een bericht kan direct worden geopend in Google Maps;

Bij het invullen van online formulieren, kan Now Nudge gegevens als je naam of e-mailadres voorstellen als autofill.

Momenteel werkt Now Nudge nog niet in het Nederlands, maar wel in het Engels en twaalf andere talen.

3. Writing Assist

De nieuwste Samsungs zitten boordevol handige hulpjes. Writing Assist bestond al een tijdje, maar is nu slimmer dan ooit. De tijd dat je berichten alleen op spelling konden worden gecheckt, ligt ver achter ons. Inmiddels laat je je eigen teksten herformuleren in andere schrijfstijlen (Writing Style) of wellicht genereer je liever een compleet bericht aan de hand van trefwoorden of een idee? Dat heet Composer. Maar, er kan nóg meer.

Met een nieuwe knop in Writing Assist communiceer je slimmer dan ooit. Tik op de drie sterretjes en dan op de knop ‘Table’. Hiermee kun je een tekst die je nog niet verstuurd hebt, snel om laten zetten naar een tabel. Dat is bijvoorbeeld handig als je een bericht klaar hebt staan met je beschikbaarheid voor een meeting of feestje. Die info is voor de ontvanger overzichtelijker om in tabelvorm te ontvangen dan in een lopende tekst.

4. Finder

We sluiten af met een knop genaamd Finder. Met deze bestandenverkenner kun je universeel zoeken op je Samsung. Denk aan apps, instellingen, foto’s, bestanden, agenda-items en nog veel meer. Heb je iets gevonden, dan kunnen de zoekresultaten worden aangevuld met AI-suggesties.

Finder bestond al in een uitgeklede vorm in eerdere One UI-versies. Door de nieuwe centrale plek op het startscherm is hij zeer zicht- en vindbaar. Ook de toevoeging van AI om aan de slag te gaan met je zoekresultaten, is iets wat we bij eerdere Samsung Galaxy-modellen niet zo nadrukkelijk zagen.

De Samsung Galaxy S26-serie

Benieuwd geworden naar alle functies van de nieuwste software van Samsung? Dan zul je toch echt aan de slag moeten gaan met een van de toestellen uit de S26-serie.