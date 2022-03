‘Gloednieuwe OnePlus 10 Pro krijgt prijskaartje van 899 euro’

Het is bijna zover: op 31 maart brengt OnePlus zijn meest recente vlaggenschip uit in Europa. De prijs van de 10 Pro lijkt (in ieder geval in Nederland) hetzelfde te blijven als die van de OnePlus 9 Pro.

OnePlus 10 Pro blijft net zo duur als OnePlus 9 Pro

De OnePlus 10 Pro is nu al een tijdje in thuisland China verkrijgbaar, maar op 31 maart komt het toestel eindelijk naar Europa. Dat betekent dat ook Nederlandse OnePlus-fans met de smartphone aan de slag kunnen. Maar hoeveel gaat de 10 Pro kosten? Volgens een screenshot van de OnePlus 10 Pro-productpagina van MediaMarkt leg je straks 899 euro neer voor het toestel. Hiervoor krijg je 128GB aan oplsagruimte.

De screenshot is afkomstig van de Duitse MediaMarkt-website. OnePlus lanceerde de OnePlus 9 Pro vorig jaar ook voor 899 euro; de 10 Pro is dus niet duurder geworden. In Nederland hanteerde OnePlus vorig jaar dezelfde prijzen als in Duitsland. We mogen er dan ook voorzichtig vanuit gaan dat dit opnieuw het geval is met de 10 Pro.

Als de prijs van 899 euro klopt, dan is dat goed nieuws. OnePlus verhoogt de prijs van zijn topsmartphones sinds 2014 bij iedere nieuwe release. De 10 Pro zou dus het eerste OnePlus-toestel in acht jaar tijd zijn met dezelfde prijs als zijn voorganger.

Is hij het kopen waard?

De OnePlus 10 Pro is een ware topsmartphone. Het toestel beschikt over een 6,7 inch-oled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz en resolutie van 3216 bij 1440 pixels. De ververssnelheid is variabel, waardoor de OnePlus 10 Pro zuiniger met de batterij omgaat. Een langere accuduur is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Als je op zoek bent naar een snelheidsmonster, dan zit je met de 10 Pro ook wel goed. Het toestel draait namelijk op een Snapdragon 8 Gen 1-chip, de snelste processor die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Ook aanwezig is minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Foto’s maak je met de 48 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Met laatstgenoemde kun je tot 3,3x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Je hebt dus genoeg lenzen ter beschikking om allerlei situaties fraai vast te leggen.

