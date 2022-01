‘OnePlus 10 draait op processor van MediaTek’

Volgens een nieuw gerucht is de aankomende OnePlus 10 uitgerust met een MediaTek-processor. Dat zou betekenen dat het de eerste high-end smartphone is van het bedrijf waarin geen Qualcomm-chip wordt gebruikt.

Gerucht: OnePlus 10 komt met Dimensity 9000-processor

Volgens het betrouwbare MySmartPrice zou het zomaar eens kunnen dat de komende OnePlus 10 een processor van fabrikant MediaTek aan boord heeft. Deze Dimensity 9000-chip werd in 2021 onthuld. Toen werd er gezegd dat smartphones met die processor vanaf februari 2022 op de markt zouden komen.

Wanneer we de OnePlus 10 precies gaan zien, is nog onbekend. Volgens geruchten komen we morgen (4 januari 2022) wel alles te weten over de OnePlus 10 Pro. Dat model beschikt over een mooier en groter scherm, snellere oplaadtechniek en betere camera’s ten opzichte van de normale 10.

MediaTek-chip steeds vaker in high-end toestellen

We moeten de MediaTek Dimensity 9000-chip echter niet uitvlakken. De Chinese producent wordt vaak geassocieerd met goedkope toestellen met niet al te krachtige processoren. Daar klopt inmiddels steeds minder van. Chips van de laatste generaties bieden krachtigere prestaties dan ooit te voren.

Waar OnePlus jarenlang alleen maar processors van Qualcomm gebruikte, kwam daar in juli 2021 verandering in. De OnePlus Nord 2 was de eerste met zo’n chip, maar wel een toestel voor het middensegment. Hoe dat toestel presteert lees je in de OnePlus Nord 2 review.

Ook andere fabrikanten kiezen steeds vaker voor MediaTek in het hogere prijssegment. Zo presenteerde Oppo onlangs de Reno 7 Pro, uitgerust met dezelfde chip als in de OnePlus Nord 2. Ook de huidige Oppo Reno 6 Pro heeft die processor aan boord. In onze Oppo Reno 6 (Pro) review hebben we natuurlijk ook gekeken naar de prestaties op dat gebied.

