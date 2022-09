Downloaden: OnePlus 10 Pro krijgt nu de Android 13-update

Goed nieuws voor gebruikers van de OnePlus 10 Pro. Voor de smartphone rolt vanaf nu een Android 13-update uit, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

OnePlus kondigt de uitrol van de Android 13-update voor de OnePlus 10 Pro aan op zijn officiële forum. Het bedrijf testte de update al een tijdje door middel van bèta’s en nu is het tijd voor de definitieve release. OnePlus laat weten dat de Android 13-update geleidelijk naar iedereen wordt uitgerold. Het kan dus even duren voordat jij de nieuwste versie op je 10 Pro ziet verschijnen.

De belangrijkste vernieuwing in de update is het zogeheten ‘Aquamorphic Design’. Hierdoor krijgt de software een nieuwe lik verf en worden animaties, apps en widgets aangepast. Belangrijk om te weten is dat OxygenOS, de softwareschil van OnePlus, door het nieuwe design meer gaat lijken op Oppo’s ColorOS. En dat is jammer, want de OnePlus-software kenmerkte zich juist door de schone Android-ervaring.

OnePlus is overigens behoorlijk snel met de Android 13-update voor de 10 Pro. Google bracht de update vorige maand uit en tot dusver zijn er maar een handjevol smartphones bijgewerkt naar de nieuwe Android-versie. Het bedrijf weet zelfs Samsung te verslaan, dat bekendstaat om het goede en snelle updatebeleid.

Heb je een andere OnePlus-telefoon? De eerstvolgende telefoon van het bedrijf die Android 13 ontvangt is de OnePlus 10T. Daarna volgen andere toestellen, zoals de OnePlus 9 (Pro) en smartphones in de Nord-lijn. Check ook ons artikel waarin we alle OnePlus-smartphones die Android 13 krijgen, op een rijtje zetten.

Ook nieuw in Android 13

In de update van OnePlus zitten natuurlijk ook de overige verbeteringen van Android 13 verwerkt. Zo focust de opvolger van Android 12 zich nog meer op privacy, waardoor je meer controle krijgt over welke mediabestanden er met apps worden gedeeld.

Ook nieuw is dat Android 13 apps meertalig maakt. Dat is handig als je twee talen spreekt en het bijvoorbeeld handig vindt om bepaalde applicaties in een andere taal te gebruiken. Je stelt dit in via de instellingen, al ondersteunen nog lang niet alle apps deze nieuwe feature.

→ Meer weten? Lees dan ook de uitgebreide Android 13 review

