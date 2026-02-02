Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11

Deze OnePlus-smartphone krijgt nog één allerlaatste update

2 februari 2026, 11:29
1 min leestijd
De OnePlus 10 Pro kan nu worden geüpdatet naar Android 16. Het is de laatste grote upgrade voor het toestel uit 2022. Hij brengt onder meer veel AI-functies naar de smartphone.

Android 16 voor OnePlus 10 Pro

Toen de OnePlus 10 Pro verscheen, draaide hij op Android 12. De fabrikant beloofde destijds drie grote upgrades van het besturingssysteem. De derde kreeg het toestel vorig jaar al met Android 15. Toch besloot OnePlus er onverwacht nog een jaartje aan vast te plakken. Android 16 rolt namelijk nu uit voor de OnePlus 10 Pro.

De update verbetert de prestaties van de smartphone en voorziet hem van een verse lik verf. Daarnaast brengt OyxgenOS 16, de softwareschil die OnePlus over Android heen legt, veel AI-functies naar de telefoon. Ook moeten animaties soepeler ogen en apps sneller opstarten.

Android 12 op de OnePlus 10 Pro
De OnePlus 10 Pro draaide ooit op Android 12

OnePlus beloofde in 2022 dat de OnePlus 10 Pro vier jaar beveiligingspatches zou krijgen. Die termijn is bijna voorbij. Het is momenteel niet bekend of deze updates ook een jaar langer uit blijven uitrollen.

We hopen van wel, want anders heb je niet zoveel aan de upgrade naar Android 16. Als er geen beveiligingsupdates meer verschijnen voor een toestel wordt hij namelijk kwetsbaar voor hackers. Zeker als je je bankzaken regelt op je smartphone is dat geen fijn idee.

Nieuwere smartphones krijgen langer updates

Het updatebeleid van de OnePlus 10 Pro is anno 2026 behoorlijk achterhaald. Nieuwere smartphones worden langer ondersteund. Zo krijgt de OnePlus 15 vier grote Android-upgrades en zes jaar lang beveiligingspatches.

Daarmee loopt OnePlus overigens nog steeds achter op concurrenten als Samsung en Google. Die ondersteunen de meeste van hun smartphones wel zeven jaar lang.

OnePlus OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro
OnePlus 10 Pro

