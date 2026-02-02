Deze OnePlus-smartphone krijgt nog één allerlaatste update

De OnePlus 10 Pro kan nu worden geüpdatet naar Android 16. Het is de laatste grote upgrade voor het toestel uit 2022. Hij brengt onder meer veel AI-functies naar de smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 16 voor OnePlus 10 Pro

Toen de OnePlus 10 Pro verscheen, draaide hij op Android 12. De fabrikant beloofde destijds drie grote upgrades van het besturingssysteem. De derde kreeg het toestel vorig jaar al met Android 15. Toch besloot OnePlus er onverwacht nog een jaartje aan vast te plakken. Android 16 rolt namelijk nu uit voor de OnePlus 10 Pro.

De update verbetert de prestaties van de smartphone en voorziet hem van een verse lik verf. Daarnaast brengt OyxgenOS 16, de softwareschil die OnePlus over Android heen legt, veel AI-functies naar de telefoon. Ook moeten animaties soepeler ogen en apps sneller opstarten.

De OnePlus 10 Pro draaide ooit op Android 12

OnePlus beloofde in 2022 dat de OnePlus 10 Pro vier jaar beveiligingspatches zou krijgen. Die termijn is bijna voorbij. Het is momenteel niet bekend of deze updates ook een jaar langer uit blijven uitrollen.

We hopen van wel, want anders heb je niet zoveel aan de upgrade naar Android 16. Als er geen beveiligingsupdates meer verschijnen voor een toestel wordt hij namelijk kwetsbaar voor hackers. Zeker als je je bankzaken regelt op je smartphone is dat geen fijn idee.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het updatebeleid van de OnePlus 10 Pro is anno 2026 behoorlijk achterhaald. Nieuwere smartphones worden langer ondersteund. Zo krijgt de OnePlus 15 vier grote Android-upgrades en zes jaar lang beveiligingspatches.

Daarmee loopt OnePlus overigens nog steeds achter op concurrenten als Samsung en Google. Die ondersteunen de meeste van hun smartphones wel zeven jaar lang.

Altijd op de hoogte van het laatste smartphonenieuws? Dat kan! Klik op de knoppen hieronder en je mist nooit meer een nieuwtje.