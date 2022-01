Officieel: specificaties OnePlus 10 Pro camera bekend

In navolging van het design en specificaties heeft OnePlus nu nog meer informatie bekendgemaakt over hun komende vlaggenschip. Alle info over de OnePlus 10 Pro camera is nu ook officieel gedeeld.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Officieel: specificaties OnePlus 10 Pro-camera’s

OnePlus pakt het deze ronde anders aan dan anders met de bekendmaking van hun nieuwe vlaggenschip. Waar het bedrijf eerder al alles vertelde over het design en de specificaties is het vandaag tijd voor de specificaties van de camera’s. Daarbij zijn er ook verschillende foto’s gedeeld, gemaakt met het nieuwe toestel.

Ook voor de komende OnePlus 10 Pro is er weer samengewerkt met bekende fabrikant Hasselblad. Bij de OnePlus 9-serie kenmerkte dat zich nog door de samenwerking op het gebied van software. Bij de OnePlus 10 Pro is daadwerkelijk gewerkt aan het aanpassen en verbeteren van de hardware. Selfies schiet je met de 32 megapixel-camera, te vinden in een gaatje in het scherm.

Op de achterkant zijn nog eens drie sensoren aanwezig, waaronder de primaire camera van 48 megapixel. Ook is er een telelens aanwezig, waarmee je wat kunt zoomen. Op dat gebied is er dus niet al teveel verschil te vinden tussen het nieuwe toestel en de OnePlus 9 Pro van vorig jaar.





Camera-samples OnePlus 10 Pro

Camera met hoek van 150 graden

De grootste vernieuwingen vinden we bij de groothoekcamera die nu een bereik heeft van 150 graden. Daarmee behoort het toestel tot een van de weinige die kiekjes kan schieten in zo’n grote hoek. Onder andere de onlangs gepresenteerde Realme GT2 Pro heeft een soortgelijke sensor. Dankzij zo’n camera kun je foto’s maken met een zogenaamd fisheye-effect, zoals hieronder te zien is.

Andere nieuwigheden zijn de RAW Plus-modus, waardoor je foto’s schiet die je daarna nog beter kunt bewerken. Ook is het mogelijk om te fotograferen met een kleurdiepte van 10 bits, waardoor je meer kleuren kunt vastleggen. Dat kennen we onder andere van de Oppo Find X3 Pro. Natuurlijk ontbreekt de pro-modus ook niet, aangepast door de specialisten van Hasselblad. Daardoor bedien je elke instelling met de hand en ook is deze mogelijkheid bij de 10 Pro te gebruiken als je een video opneemt.

OnePlus 10 Pro onthulling op 11 januari in China

We weten dat het toestel op 11 januari aanstaande wordt gepresenteerd in China. Details over een Europese lancering zijn echter nog onbekend. Volgens verschillende geruchten kan dat echter nog weken tot maanden duren.

Op het evenement dat volgende week wordt gehouden, verwachten we niks te horen over de OnePlus 10. Dat toestel verschijnt waarschijnlijk nog later op de markt en wordt misschien wel aangedreven door een processor van MediaTek.

Interesse in de OnePlus 10 Pro? Houd Android Planet dan natuurlijk dagelijks in de gaten, schrijf je in voor de nieuwsbrief of download onze gratis Android Planet-app!

Lees het laatste nieuws over de OnePlus 10 Pro: