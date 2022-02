Officieel: dit is de OnePlus 10 Pro Extreme Edition

Terwijl we hier nog wachten op de normale 10 Pro is de OnePlus 10 Pro Extreme Edition gepresenteerd in China. Deze versie beschikt over een witte behuizing van keramiek en over meer intern geheugen dan het normale model.

OnePlus 10 Pro Extreme Edition: vernieuwd uiterlijk

Begin januari verscheen de OnePlus 10 Pro officieel ten tonele in de kleuren groen en zwart. Voor onze markt is het toestel nog niet gepresenteerd, maar we verwachten dat dat binnen enkele weken gaat gebeuren. In welke kleuren en opslagvarianten we ‘m dan kunnen kopen is nog de vraag. Nu heeft OnePlus namelijk ook de 10 Pro Extreme Edition gepresenteerd.

Verschillen met de normale versies zien we op verschillende gebieden. Zo is er gekozen voor een witte kleur en is de behuizing opgetrokken uit glimmend keramiek. Dat lijkt in veel opzichten op de Xiaomi 11 Ultra. Keramiek is een stuk krasvaster dan glas, wat we veelal zien bij smartphones van 2022. Veel telefoons met een keramieke behuizing zijn er echter niet. Het productieproces daarvan is namelijk een delicaat en kostbaar klusje.

Grotendeels dezelfde specs

De hardware is grotendeels hetzelfde als de andere versies van de OnePlus 10 Pro. Wel is de opslag met 512GB een stuk ruimer. De andere versies beschikken namelijk over 128GB (en 8GB RAM) of 256GB geheugen (12GB werkgeheugen).

De overige hardware bestaat onder andere uit de krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor en een accu van 5000 mAh. Opladen kan bedraad met maximaal 80 Watt, maar ook draadloos opladen is mogelijk. Dat gaat wel iets langzamer (maximaal 50 Watt) en je hebt daarvoor de los verkrijgbare oplader nodig.

Het scherm is 6,7 inch groot, heeft een amoled-paneel en hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. De maximale ververssnelheid is 120Hz en schaalt mee met wat voor type content je bekijkt. Dat heeft een positieve invloed op de accuprestaties.

Aan de voorkant vind je een enkele 32 megapixel-camera en op de achterzijde zijn nog eens drie sensoren te vinden. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel. Foto’s in een wijdere hoek maak je van maximaal 150 graden en dan is er ook nog de 8 megapixel-lens om wat te kunnen zoomen. Net als bij de OnePlus 9 Pro is er weer samengewerkt met camerafabrikant Hasselblad voor het tunen van de camerasoftware en dit keer ook hardware.

Release in Europa is nog onbekend

Wanneer we de OnePlus 10 gaan zien in Europa is nog de vraag. In de wandelgangen wordt gesproken over een onthulling in maart. Of dan ook de Extreme Edition verschijnt, is een andere vraag waarop we het antwoord nog niet weten.

De OnePlus 9 en 9 Pro werden geïntroduceerd op 23 maart 2021. Over een vermeende OnePlus 10 is tot dusver ook maar weinig informatie verschenen. De 9 Pro kwam op de markt als 8/128GB- en 12/256GB-variant met adviesprijzen van respectievelijk 899 en 999 euro.

