‘OnePlus 10 Pro komt in maart naar Nederland, draait op OxygenOS’

De OnePlus 10 Pro is al een paar weken verkrijgbaar in China. Wij moeten helaas langer wachten, maar een Nederlandse release lijkt dichtbij.

‘OnePlus 10 Pro vanaf maart in de Nederlandse winkels’

OnePlus kondigde de 10 Pro vorige maand aan voor de Chinese markt. Er werd geen woord gesproken over een wereldwijde release – en dus tast menig OnePlus-fan al een tijdje in het duister. Dat hoeft waarschijnlijk niet lang meer. Volgens 91Mobiles krijgt de OnePlus 10 Pro een wereldwijde release in maart. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk ook dat Nederlanders binnenkort met het toestel aan de haal kunnen.

Vroegtijdige Chinese releases zijn niet nieuw voor OnePlus. Het bedrijf bracht ook de 9 Pro al gesegmenteerd op de markt. OnePlus doet dit waarschijnlijk omdat de fabrikant een enorme Chinese aanhang heeft. Daarnaast zou de software van de 10 Pro – die oorspronkelijk voor de internationale versie van het toestel bedoeld was – niet op tijd af zijn.

Gewoon nog OxygenOS, geen ColorOS

De internationale versie van de OnePlus 10 Pro zou oorspronkelijk draaien op een mix van OxygenOS van OnePlus en ColorOS van Oppo. De fabrikanten gingen eind 2021 een nauwe samenwerking aan. In de wandelgangen wordt echter gefluisterd dat deze software-mix nog niet klaar is voor een wereldwijde release. Daarom kiest OnePlus er waarschijnlijk voor om het toestel gewoon op het welbekende OxygenOS te laten draaien, met Android 12 als basis.

OxygenOS lijkt in essentie behoorlijk op Googles kale Android. ColorOS is daarentegen een vrij agressieve schil – ieder icoon, iedere kleur, ieder lettertype en iedere animatie is aangepast. In Aziatische landen zijn kleurrijke designs erg populair, maar in Westerse landen houdt men de boel liever wat meer bescheiden. OxygenOS lijkt dan ook een slimme keuze voor een internationale versie van de OnePlus 10 Pro.

Een mix van OxygenOS en ColorOS zit nog steeds in de pijplijn. Of de software in een later stadium nog naar de OnePlus 10 Pro komt via een software-update, is niet bekend. Wellicht bewaart OnePlus het voor de 11 Pro.

