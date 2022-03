OnePlus 10 Pro officieel naar Nederland: dit moet je weten

De OnePlus 10 Pro komt officieel naar Nederland. De high-end smartphone verschijnt begin april en concurreert qua prijs en specificaties met de toptoestellen van andere merken. Dit moet je weten over de OnePlus 10 Pro.

OnePlus 10 Pro officieel te koop in Nederland

De OnePlus 10 Pro is al eerder gepresenteerd in China en komt nu ook officieel in Nederland uit. OnePlus verkoopt de 10 Pro vanaf 899 euro in een variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Voor 999 euro koop je de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De 8GB/128GB-versie is alleen te koop in het zwart. Het model met 12GB/256GB geheugen is verkrijgbaar in het zwart en groen. Beide varianten zijn vanaf 5 april als pre-order te bestellen. De release vindt plaats op 11 april. Vanaf die datum is de OnePlus 10 Pro ook te koop bij bekende Nederlandse (web)winkels, zowel los als in combinatie met een abonnement.

OnePlus 10 Pro verbetert features van de 9 Pro

De OnePlus 10 Pro is de opvolger van de OnePlus 9 Pro die een jaar geleden is uitgebracht. Het toestel voert vooral subtiele verbeteringen door. Zo belooft OnePlus dat het oled-scherm – opnieuw 6,7 inch groot – dankzij optimalisaties soepeler overkomt en minder stroom verbruikt. Het display gebruikt opnieuw een ververssnelheid van 120Hz voor vloeiende beelden.

Een grotere verandering is de grotere accucapaciteit, van 5000 mAh. In de 9 Pro zit een 4500 mAh-batterij. OnePlus belooft daarom een langere accuduur. Bedraad opladen doet de OnePlus 10 Pro met maximaal 80 Watt. De oplader zit in de doos, waar je die bij de Samsung Galaxy S22 en Apple iPhone 13 zelf moet kopen. De 9 Pro laadt met maximaal 65 Watt op. Draadloos opladen kan de OnePlus 10 Pro – net als zijn voorganger – met maximaal 50 Watt.

De smartphone gebruikt een snellere Snapdragon 8 Gen 1-processor, aangevuld met als gezegd 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslag. Dit kun je niet vergroten met een micro-sd-geheugenkaartje. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt ook.

Wel is de OnePlus 10 Pro water- en stofdicht en heeft hij een laagje kras- en valbestendig Gorilla Glass Victus. De bekende alert-slider op de zijkant – om snel te wisselen tussen geluid, trillen en stil – is ook weer aanwezig.

Betere camera’s

OnePlus schenkt vooral aandacht aan de camera’s van de 10 Pro. Die moeten namelijk beter zijn dan die van 9 Pro, mede door een intensievere samenwerking met fotografiemerk Hasselblad. De 48 megapixel-hoofdcamera van de 10 Pro is identiek aan de camera van de 9 Pro. De groothoeklens is veranderd en heeft een kleiner blikveld dan de 9 Pro (110 graden vs 123 graden).

Er past dus wat minder op de foto, al biedt de OnePlus 10 Pro wel een ‘fisheymodus’ van 150 graden. Zo’n foto biedt een vissenkomeffect waar je van moet houden. Net als de OnePlus 9 Pro heeft de 10 Pro een 8 megapixel-zoomcamera voor 3,3 keer ‘optische zoom’. Hierbij lever je niet in op de beeldkwaliteit. De smartphone beschikt over een 32 megapixel-selfiecamera, die in een gaatje in het scherm zit.

Android 12 en vier jaar updates

Uit de doos draait de OnePlus 10 Pro op Android 12, de nieuwste versie. Het merk belooft drie versie-updates, dus naar Android 13, 14 en 15. Je kunt rekenen op vier jaar beveiligingsupdates, oftewel tot april 2026. De OnePlus 9-serie krijgt ook drie versie-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Samsung en Apple bieden vijf jaar updates.

Opmerkelijk is dat de OnePlus 10 Pro gebruikmaakt van de OxygenOS-softwareschil van OnePlus. Vorig jaar zei het merk te stoppen met OxygenOS om samen met moederbedrijf Oppo een nieuwe schil te ontwikkelen. Die leek te debuteren op de 10 Pro. Onlangs maakte OnePlus echter bekend van dit plan af te stappen en het nieuwe OxygenOS 13 te installeren op de 10 Pro.

Géén OnePlus 10

Er is vandaag geen OnePlus 10 aangekondigd. Het lijkt er dus op dat de OnePlus 9 van vorig jaar niet een directe opvolger krijgt. OnePlus zette de 9 onder de 9 Pro in de markt, voorzien van iets minder complete specificaties en een lagere prijs. De OnePlus 9 en 9 Pro blijven vooralsnog wel te koop, al zal de productie op een gegeven moment stoppen en de verkrijgbaarheid daarna afnemen.

Video: 10 weetjes over de OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro prijs en release

De OnePlus 10 Pro prijs en release zetten we hieronder op een rijtje. Het toestel is vanaf 5 april te bestellen en vanaf 11 april verkrijgbaar.

OnePlus 10 Pro (Volcanic Black) 8GB / 128GB – vanaf 11 april voor 899 euro

OnePlus 10 Pro (Volcanic Black) 12GB / 256GB – vanaf 11 april voor 999 euro

OnePlus 10 Pro (Emerald Forest) 12GB / 256GB – vanaf 11 april voor 999 euro

