Gerucht: OnePlus 10 Pro krijgt geen periscopische zoomlens

Volgens geruchten kan inzoomen met de OnePlus 10 Pro tijdens het fotograferen slechts 3,3 keer, dankzij optische zoom. Dat betekent dat het bedrijf er weer voor kiest om geen periscopische zoomcamera in het vlaggenschip te gebruiken.

‘OnePlus 10 Pro zoomen zonder periscopische lens’

De OnePlus 10 Pro gaan we volgend jaar pas zien, maar inmiddels zijn er allerlei geruchten verschenen. Zo doken begin november renders van het vermeende toestel op, waar we drie camera’s op de achterkant zien. Er werd toen ook genoemd dat het toestel een periscopische zoomcamera zou hebben om zo objecten nog dichterbij te kunnen halen.

Volgens een bekende Chinese lekker is daar niks van waar. Via Weibo, het Chinese alternatief voor Twitter, laat hij dat weten. Er is namelijk een ‘gewone telelens’ aan boord, zoals OnePlus al jaren gebruikt. Daarmee kun je tot 3,3 keer optisch zoomen zonder kwaliteitsverlies. Gebruik je een mix van optische en digitale zoom, dan kun je objecten tot 30 keer dichterbij halen.

Al met al scoort OnePlus hier niet de meeste punten, want de huidige OnePlus 9 Pro heeft hetzelfde zoombereik. De OnePlus 8 Pro kon tot drie keer optische zoom gebruiken. Er zijn verschillende smartphones op de markt met een groter zoombereik. Zo zijn er bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra, Huawei P50 Pro en Google Pixel 6 Pro die dat een stuk beter doen.

Meer over de OnePlus 10 Pro

Het scherm van de 10 Pro krijgt afgebogen schermranden. We verwachten de nieuwste processor van fabrikant Qualcomm aan boord, samen met een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Specificaties over de andere twee camera’s aan de achterzijde zijn nog onbekend.

De frontcamera is verwerkt achter het scherm en ook verwachten we een grote batterij. Die is naar verluidt volledig op te laden in slechts 20 minuten. Dat zou komen doordat dit gebeurt met 125 Watt. De huidige OnePlus Nord 2 en OnePlus 9 Pro laden op met ‘slechts’ 65 Watt.

Tot slot draait het toestel standaard op Android 12. Eerde werd er al bekend dat dat een mix is van twee schillen die we al kennen. Vanaf 2022 gaan we op toestellen van OnePlus namelijk een mix zien van OxygenOS (OnePlus) en ColorOS (Oppo).

