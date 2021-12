OnePlus 10 Pro-presentatie voor Chinese markt is in januari

Het hoge woord is eruit: de OnePlus 10 Pro-presentatie vindt al plaats in januari. Het nieuwe toestel wordt dan gepresenteerd voor de Chinese markt. Wanneer de Europese lancering volgt, is echter nog de vraag.

OnePlus 10 Pro: presentatie in China in januari

We moeten nog maar een paar weekjes wachten en dan wordt het nieuwe vlaggenschip van OnePlus gepresenteerd. Oprichter van het bedrijf, Pete Lau, heeft dit bekendgemaakt via het Chinese Weibo. Een exacte datum noemt hij niet, maar wel dat januari de maand is van de presentatie. In het bericht wordt expliciet gesproken over de Pro-versie, maar we verwachten dat ook de normale OnePlus 10 wordt getoond.

Een vroege presentatie is niet heel gek, gezien de concurrentie. OnePlus gaat inmiddels de strijd aan met andere gevestigde merken als Samsung en Xiaomi. Laatstgenoemde presenteert de Xiaomi 12-serie volgende week, de Galaxy S22-lijn van Samsung wordt ook begin volgend jaar verwacht.

Latere onthulling voor Europese markt

In januari krijgen we dus alles te horen over het uiterlijk, functies en specificaties. Dat is tof, maar wanneer verschijnen de smartphones dan in Europa? Lau noemt daarover niks in zijn berichtje op Weibo en vooralsnog is dat nog afwachten. Volgens eerdere geruchten kan een Europese release nog maanden duren.

Over de specificaties is afgelopen tijd al veel informatie verschenen. Zo wordt het toestel uitgerust met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor, een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen en een groot scherm van 6,7 inch met hoge resolutie. Fotograferen doe je met de primaire sensor van 48 megapixel, groothoeklens van 50 megapixel of telelens waarmee je wat kunt zoomen.

De batterij wordt vermoedelijk 5000 mAh groot en laadt razendsnel op met maximaal 125 Watt. In de praktijk betekent dit dat ‘ie binnen 20 minuten volledig opgeladen is. Tot slot wordt het toestel geleverd met Android 12.

