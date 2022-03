Officieel: OnePlus 10 Pro komt volgende week naar Europa

We hoeven niet lang meer te wachten totdat de OnePlus 10 Pro in Nederland verschijnt. De Chinese fabrikant laat weten dat het toestel volgende week voor de Europese markt wordt aangekondigd.

OnePlus 10 Pro release in Nederland

De OnePlus 10 Pro werd een tijdje geleden in China uitgebracht, maar gek genoeg moesten we in Europa op de smartphone wachten. Daar komt binnenkort verandering in, want op donderdag 31 maart komt het vlaggenschip ook hier uit. Consumenten kunnen de telefoon dan direct pre-orderen. De OnePlus 10 Pro volgt de OnePlus 9 Pro op, die ongeveer een jaar geleden verscheen.

Het gaat dan om de officiële lancering; we weten nog niet wanneer de OnePlus 10 Pro ook daadwerkelijk te koop is. Tijdens het evenement, dat via een livestream te volgen is, krijgen we hoogstwaarschijnlijk te horen wat de releasedatum is en wat de 10 Pro gaat kosten. We verwachten dat de smartphone ongeveer even duur wordt als zijn voorganger; zo rond de 900 euro dus.

Op Android Planet houden we je volgende week natuurlijk op de hoogte van het nieuws over de OnePlus 10 Pro. Mogelijk krijgen we ook de normale (en goedkopere) OnePlus 10 te zien, maar dit lijkt niet heel aannemelijk.

Dit is de OnePlus 10 Pro

Omdat de OnePlus 10 Pro al in China verkrijgbaar is, weten we precies over welke specificaties en features de telefoon beschikt. Het nieuwe toestel heeft een groot 6,7 inch-oled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz en resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Omdat de ververssnelheid variabel is, kan de telefoon zuiniger met de batterij omgaan.

Onder de motorkap van de 10 Pro zit de Snapdragon 8 Gen 1-chip, de snelste processor die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Ook aanwezig is minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, al verschijnen waarschijnlijk ook versies met meer RAM en opslag. De accu is 5000 mAh en kan razendsnel (met 80 Watt) opladen. Ook draadloos opladen gaat rap.

De camera’s van de OnePlus 10 Pro zijn verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Op de achterkant zitten drie lenzen: een 48 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Met laatstgenoemde kun je tot 3,3x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Aan de voorkant, in een klein gat in het scherm, zit de 32 megapixel-selfiecamera. Onlangs hebben we een preview van de OnePlus 10 Pro gepubliceerd.

