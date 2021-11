‘Dit zijn de specificaties van de OnePlus 10 Pro’

De OnePlus 10 Pro verschijnt pas over een aantal maanden, maar een lijst met gelekte specificaties laat weinig aan de verbeelding over. Dit zijn de verwachte specs.

‘OnePlus 10 Pro-specificaties liggen op straat’

We moeten nog wel even wachten op de aankondiging van de OnePlus 10 Pro, maar stiekem is al best veel over de smartphone bekend. Nu doet website 91Mobiles (in samenwerking met insider OnLeaks) een duit in het zakje, door een lijst met specificaties van het toestel te delen. Het OnePlus-vlaggenschip zou andere beschikken over de Snapdragon 8 Gen1, de opvolger van de Snapdragon 888.

De processor wordt vermoedelijk bijgestaan door 8 of 12GB werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte. Ook aanwezig is een IP68-certificatie, waardoor de OnePlus 10 Pro stof- en waterdicht is en dus niet kapot gaat als je ‘m bijvoorbeeld in het toilet laat vallen. De OnePlus 9 Pro van eerder dit jaar is overigens ook IP68-gecertificeerd.

Net als zijn voorganger zou de 10 Pro voorzien zijn van een 6,7 inch-scherm, met een hoge QHD-resolutie én ververssnelheid van 120Hz. Door dat laatste zijn beelden en animaties heel vloeiend. Het display vult de hele voorkant, maar heeft linksboven wel een klein gat waar de selfiecamera in zit. Deze camera heeft volgens 91Mobiles een resolutie van 32 megapixel.

Drie camera’s achterop en grotere batterij

Als we de informatie mogen geloven, zitten achterop de OnePlus 10 Pro drie camera’s. Vermoedelijk gaat het om een primaire lens van 48 megapixel, net als bij de 9 Pro. Ook de groothoeklens heeft dezelfde resolutie: 50 megapixel. De derde camera is waarschijnlijk een 8 megapixel-sensor om optisch (zonder kwaliteitsverlies) in te zoomen. Beelden zijn tot 3,3 keer dichterbij te halen.

Tot slot heeft de bron het over een 5000 mAh-accu. Dit zou betekenen dat OnePlus bij zijn nieuwe smartphone kiest voor een grotere batterij, want de 9 Pro heeft er eentje van 4500 mAh. Het opladen gaat mogelijk ook sneller: met 125 Watt in plaats van 65 Watt. Hierdoor zit de accu misschien al binnen 20 minuten helemaal vol. De OnePlus 9 Pro heeft er iets minder dan een half uur voor nodig om volledig op te laden.

Eerder zijn renders van de OnePlus 10 Pro verschenen, die een eerste blik werpen op het toestel. Het is nog onduidelijk wanneer de OnePlus-telefoon wordt aangekondigd en uitgebracht, en wat ‘ie bijvoorbeeld gaat kosten. Volgens geruchten zou OnePlus de smartphone eerst in China willen aankondigen, waarna later een release in Europa volgt.

